Maials, capital del aceite nuevo

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Maials celebrará mañana y el domingo la 29ª edición de la Fira de l’Oli Verd, una cita dedicada a promocionar el aceite de oliva virgen extra, la producción local y los productos de proximidad. El recinto ferial reunirá cerca de un centenar de expositores y ofrecerá dos jornadas con propuestas gastronómicas, culturales y familiares.

La inauguración oficial tendrá lugar mañana a las 11.00 horas y correrá a cargo del presidente del Parlament de Catalunya, Josep Rull, que visitará el recinto ferial. La jornada comenzará a las 9.00 horas con un desayuno popular en la Cooperativa, donde se podrá degustar aceite nuevo. Por la tarde, a las 16.30 horas, se organizará una visita guiada a la iglesia de la Asunción y la Vilaclosa. La programación también incluirá la presentación del juego de mesa Ubica’t, a las 17.30 horas, y un taller y degustación de frutos secos tradicionales y de sabores originales, a las 19.00 horas. La jornada finalizará con un monólogo de David Sas, a las 22.30 horas. El domingo, uno de los actos destacados será Maials d’Oli, del camp a la taula, a las 10.00 horas, que mostrará la evolución de los sistemas de recolección de la oliva e incluirá la presentación de un robot agrícola de Agrin’Pulse. También habrá teatro infantil con La pirata Rogenca, de la compañía 4Contes, y una cata profesional de aceite dirigida por Pilar Pardell, miembro del Panel de Cata Oficial de Aceites Vírgenes de Oliva de Catalunya.

Además, el programa contempla jornadas de puertas abiertas en la Cooperativa, exposiciones y visitas al Museu de Cal Cabalesila. La investidura del expresidente Jordi Pujol como Amic de l’Oli 2026 será otro de los momentos destacados de la jornada. Durante el fin de semana también se podrán adquirir aceites y otros productos agroalimentarios directamente a los productores presentes en los estands del recinto ferial, así como conocer sus procesos de elaboración.