Gerb quiere acabar con el hundimiento de las calles

La EMD (Entidad Municipal Descentralizada) de Gerb, en Os de Balaguer, quiere acabar con el mal estado de algunas de las calles de la localidad, donde el firme presenta deterioros, fisuras y hundimientos. La actuación contempla una inversión de 498.027 euros y se financiará con el plan de obras de la Generalitat. La intervención busca corregir los problemas estructurales que afectan a las vías y mejorar la seguridad y la accesibilidad en una zona urbanizada hace dos décadas.

Los daños en el pavimento se relacionan con la geología del terreno y con las afecciones causadas por el agua de riego a lo largo de los años en esta zona de la localidad.

El proyecto contempla reparar un tramo de unos 30 metros de la calzada de la calle Canal, además de renovar parte de la acera, el cruce con la calle Diagonal para corregir los asentamientos del terreno, la renovación de cerca de 125 metros de la calle Rengs con la reconstrucción del firme y de las aceras, y en la calle Macianet se repararán dos tramos dañados por hundimientos y acumulaciones de agua. Asimismo, se renovarán 260 metros de aceras en Macianet, Lleida, Tarragona y Canal, en torno a la parcela de equipamientos municipales para facilitar los desplazamientos y garantizar recorridos más accesibles.