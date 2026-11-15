Así llevaron la metanfetamina los narcos hasta los maizales de Almenar

Publicado por FERRAN BARBER Creado: Actualizado:

Una entrega vigilada coordinada entre Francia y España permitió seguir un cargamento muy importante de droga a través de almacenes, transportistas, cambios de vehículos y maniobras de contravigilancia hasta descubrir su destino final en una granja del Segrià. De esta forma se descubrió la insólita presencia del cártel de Jalisco en Almenar.

El primer rastro humano del cargamento de aroma de vainilla con el que cinco mexicanos enviados por el Cártel Jalisco Nueva Generación comenzaron a recuperar metanfetamina este verano en un laboratorio clandestino del Segrià partía de un bloque de viviendas sociales de un barrio de inmigrantes de la periferia sur de París. Tal y como dio a conocer este diario, el pasado 10 de julio, hacia las seis de la mañana, agentes de la Brigada de Estupefacientes de la UDYCO Central de la Policía Nacional irrumpieron en una vieja nave agrícola de Almenar situada junto a un maizal. La operación se saldó con 13 detenidos. Según Interior, los policías intervinieron 2.400 kilos brutos de metanfetamina, de los que unos 1.600 permanecían todavía disueltos en un preparado alimentario. ¿Cómo llegó a Almenar la mercancía? En realidad, el alijo de cristal fue descubierto por los aduaneros galos el pasado 3 de junio en el puerto de Le Havre. Había cruzado el Atlántico desde el puerto mexicano de Altamira, en el estado de Tamaulipas, disuelto en 12.696 kilos de esencia artificial alimentaria remitidos por una empresa de Guadalajara, Jalisco. Los funcionarios comprobaron que aquel líquido escondía una formidable cantidad de droga.

Al trazar la ruta de la mercancía apareció el rastro de una sociedad de importación y exportación llamada EFEDIS. En aquel momento, su domicilio estaba en una oficina de Alfortville dedicada a prestar direcciones comerciales a otras empresas. En su historial mercantil apareció una dirección insólita: el número 1 del Square du Pelvoux, uno de esos edificios populares levantados durante los 60 en torno a la capital francesa para los trabajadores más modestos. Era una dirección bastante improbable para una empresa que figuraba como destinataria de casi trece toneladas de aromatizantes líquidos procedentes de uno de los principales enclaves portuarios del golfo de México.

El hallazgo de la metanfetamina oculta en la vainilla había puesto en marcha en Francia una investigación judicial de primera magnitud. Los investigadores comprobaron que el destino final de aquella mercancía no era una barriada pobre de París, sino España. Para seguir adelante necesitaban a la Policía española. Según señaló a este diario Martín-Blas Aranda, el inspector jefe de la UDYCO Central al cargo de la investigación, “los oficiales de enlace franceses indicaron que había entrado un contenedor de México contaminado de metanfetamina y, a partir de ese momento, se articuló todo el mecanismo policial. Lo que se hizo fue una entrega controlada. No es lo mismo encontrar un producto terminado que hallarlo contaminado dentro de otra mercancía porque lo que interesa en estos casos es, sobre todo, quién va a trabajar esa sustancia”. El cargamento llegó a las instalaciones de NRS Logistic, en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona). El 6 de julio, a las 11.03, una conversación telefónica intervenida por la Policía Nacional reveló cómo se organizaba la retirada de cuatro palés. Un hombre identificado como “Martín” pidió autorización al director de la empresa, “Victorino”, para recogerlos.

La vigilancia policial constató que un vehículo de Vancar acudió de forma coordinada y que varios hombres ajenos a la plantilla retiraron los cuatro palés irregularmente. La Audiencia Nacional aprecia indicios de que el responsable de la empresa se hallaba al corriente de lo que estaba sucediendo y contribuyó conscientemente a la operación. Los encargados de transportar la mercancía también adoptaron precauciones. La organización disponía de hombres para tratar de detectar posibles seguimientos y proteger los transbordos pero, a pesar de su contravigilancia, no llegaron a advertir que la UDYCO Central custodiaba el cargamento desde su entrada por La Jonquera (Girona), el 2 de julio de 2026.”Seguirla desde Francia es la parte del trabajo que resulta más peliaguda y casi nunca se menciona”, asegura a SEGRE el inspector Martín-Blas. “La mercancía se está moviendo todo el tiempo y vas a pelo. No sabes quién está esperando para recibirla, qué vehículos van a utilizar ni adónde la van a llevar después. Primero aparece un camión, cambian los vehículos, aparecen personas que tú no conocías... Y tienes que vigilarles sin que te detecten”. El siguiente destino de la metanfetamina fue Rubí. Los palés pasaron por una nave industrial y parte de las cajas fue trasladada de un vehículo a una furgoneta en un aparcamiento. Allí, mientras unos miembros de la organización manipulaban la carga, otros vigilaban el entorno. Las cámaras permitieron identificar a uno de los sospechosos que presuntamente ejercía funciones de seguridad. Los autos judiciales atribuyen a otro de los investigados la conducción de la furgoneta hasta Almenar y a un tercero la compra de extractores, cajas de plástico y neveras isotérmicas, algunas compatibles con las que la Policía encontraría después en el laboratorio. Otro presunto integrante de la red, también relacionado con las tareas de vigilancia, aparecería posteriormente reunido con varios investigados en Miami Platja, Tarragona. La carrera por relevos de transportistas, vehículos, almacenes y hombres encargados de comprobar que nadie les seguía terminó en una finca de Torre del Palau, en la partida de Bassa Nova, a pocos kilómetros de Almenar. Allí aguardaban los cinco mexicanos, listos con sus fogones.