«Joan Amades quería preservar las tradiciones»

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

¿Cómo llegó a convertirse en experto de la obra de Joan Amades?

Desde los años 90 que trabajo en el departamento de Cultura en temas de archivística y biblioteconomía. Durante los primeros años trabajé en el Arxiu Central y en 2007 me ofrecieron hacerlo en la dirección general de Cultura Popular. La tradición popular siempre me ha atraído mucho, también por mis raíces targarines: de joven había colaborado con la BAT, el Carnaval y viví la Fira de Teatre al Carrer. Entre los materiales que se conservan en este espacio hay archivos de cultura popular, como el fondo Joan Amades (1890-1959). Su cuñada, Consol Mallofré, continuó divulgando su obra cuando falleció hasta que en 1990, coincidiendo con el centenario del nacimiento del folklorista, llegó con un acuerdo con el departamento de Cultura para la donación y compraventa del archivo. Se trataba de su biblioteca, con las obras que publicó, los libros de consulta que utilizaba, un fondo de imaginería festiva formado por unos 15.000 documentos y todos los documentos de trabajo relacionados con su obra. Un equipo de expertos ha ayudado a inventariar, catalogar y conservar esta documentación, así como a digitalizarla y divulgarla. Paralelamente, Consol Mallofré quería publicar textos inéditos de Joan Amades a través de la Associació Cultural Joan Amades, y aquí es donde yo he colaborado dando forma y revisando estos documentos para ser publicados.

¿Podría nombrar algunas de estas publicaciones?

Hace un año participé, junto a Paco Mir, en la edición del libro El gest a Catalunya, publicado por primera vez en Catalunya (él lo publicó en 1957 en Argentina), en el que aparece un Joan Amades endiumenjat mostrando los códigos corporales que describe alfabéticamente en el documento. También participé el 2009 en la edición revisada de El pessebre, que él publicó en 1947, y en las reediciones de los libros El rector de Vallfogona. Narracions populars y Montserrat. Tradicions i llegendes, entre otros. Además, colaboré en unos CD, uno de recopilaciones de cuentos leídos, y en el programa Fes ta Festa ya he hecho 140 cápsulas sobre el fondo Amades.

¿Qué destacaría de la trayectoria de Joan Amades?

Joan Amades era un folklorista: uno de aquellos hombres y mujeres que, en un momento determinado, optaron por salvar la información popular. Los folkloristas iban a los pueblos para que les explicaran las tradiciones. Eran personas que percibían que el mundo estaba cambiando: un mundo rural se estaba transformando en uno industrial, con una nueva forma de vivir que hacía perder las tradiciones transmitidas de generación en generación. Los folkloristas decidieron tomar nota de todo para que estas tradiciones llegaran a las generaciones del futuro. Esto es precisamente lo que hizo Amades, que fue uno de los folkloristas que más energía dedicó a esta labor y que se implicó al 100%. Su vida es muy interesante.

¿En qué sentido?

Joan Amades nació en el Raval de Barcelona. Su madre, natural de la Espluga de Francolí, era una mujer con mucha memoria: recordaba numerosas canciones y poemas, y recibía la visita de muchas personas que iban a entrevistarla. Esto despertó en él una gran curiosidad. Amades dejó la escuela a los nueve años y se puso a trabajar en una parada familiar de trapos del mercado de Sant Antoni, que a los catorce años convirtió en una parada de libros de segunda mano. Las palabras drapaire y libros son muy importantes en su biografía, ya que él se consideraba un drapaire: “Recojo todo aquello que he encontrado con voluntad, para que después vengan otros a interiorizarlo y divulgarlo”. Se decía que leía todos los libros que pasaban por su parada. Al terminar la jornada, iba al Ateneu Enciclopèdic Popular, donde descubrió el mundo del excursionismo y del esperantismo y aprendió idiomas —francés e inglés—, matemáticas y cultura popular. Allí conoció a gente y, cuando la parada desapareció, gracias a su formación autodidacta y a estos contactos, empezó su producción literaria colaborando con varias instituciones.

¿Amades tuvo vínculos con Tàrrega?

Sí. La imprenta Camps, de Francesc Camps Calmet —de quien se conserva correspondencia epistolar entre ambos-, editó cinco de sus libros. Entre estos figura Balls populars, donde aparece el Ball de l’Eixida. Además, en marzo de 1936 pronunció una conferencia sobre el teatro popular para el Orfeó Nova Tàrrega.