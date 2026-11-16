El taller Cruma busca un local propio para abrir un microteatro

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Cruma, el taller de artes escénicas de Tàrrega, quiere dar un nuevo paso en su crecimiento con la creación de un espacio propio. Sus impulsores, Genís Farran y Laura Barquets, anunciaron ayer en la plaza dels Àlbers de la capital del Urgell que buscan un local donde instalar un microteatro, una pequeña sala con capacidad para unos 80 espectadores que permita acoger propuestas emergentes y alternativas, ensayos, talleres y montajes de pequeño formato. “Buscamos un local para cambiar de casa y dar más estabilidad al proyecto”, señalaron.

Cruma reúne actualmente a más de 200 alumnos cada semana en sus clases y considera que disponer de una sede propia permitiría consolidar su actividad y, al mismo tiempo, ampliar la oferta escénica de la capital del Urgell. Farran y Barquets apuntaron que “Tàrrega cuenta con una intensa programación cultural y el Teatre Ateneu registra una elevada ocupación”. Sin embargo, “sus más de 500 butacas hacen que resulte demasiado grande para determinadas propuestas de pequeño formato”, indicaron.

Cruma ha sido seleccionado en la última convocatoria de los premios Reeixim L’Oesst como proyecto de la comarca del Urgell. Estos galardones, impulsados por Ponent Coopera con la colaboración de los seis consells comarcals de Ponent, la Diputación y Leader Ponent, tienen como objetivo fomentar la creación de nuevas cooperativas en el territorio. En el marco de este premio, Cruma iniciará este jueves 19 de noviembre una campaña de micromecenazgo con el objetivo de recaudar 4.000 euros. El consell del Urgell duplicará las aportaciones ciudadanas, lo que permitirá alcanzar una financiación mínima de 8.000 euros.

Farran y Barquets explicaron que los fondos se destinarán a la fase inicial del proyecto, que incluye la búsqueda de un local, el estudio de su viabilidad, el análisis de las necesidades arquitectónicas y la identificación de nuevas vías de financiación.

Las personas interesadas en colaborar podrán efectuar sus aportaciones hasta el miércoles 23 de diciembre a través de la plataforma Goteo.org. Con esta campaña, Cruma quiere implicar a la ciudadanía en la consolidación de su proyecto y la creación de un nuevo espacio cultural que amplíe las posibilidades de exhibición y creación escénica en Tàrrega.