Un total de 175 pasajeros en el tercer vuelo de Lleida a El Cairo

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Un total de 175 pasajeros tomaron ayer el vuelo que salió del aeropuerto de Lleida-Alguaire hacia Egipto sobre las cuatro menos cuarto de la tarde. Lo hicieron en un A20M Airbus 320 con una capacidad para 180 plazas. Los viajeros se mostraron satisfechos tanto por la organización como por el horario. Una familia de Lleida indicó que “no hemos tenido que madrugar, el aeropuerto está cerca y el embarque está siendo tranquilo”. Se trata del tercer viaje a El Cairo desde el complejo aeroportuario del Segrià de los organizados por la compañía Explora Traveler, el touroperador encargado de fletar estas aeronaves. El primero se hizo el mes de marzo, el segundo el pasado 27 de septiembre y el tercero ayer. Un cuarto se ha programado para marzo de 2028. La previsión ya era ofrecer 175 plazas en cada vuelo que se reservaron en su totalidad, nada más dar a conocer la posibilidad de viajar a Egipto.

Aeropuertos pequeños

Los promotores aseguran que están apostando por hacer este tipo de operaciones en aeropuertos pequeños como el de Lleida, y hasta han tenido mucha demanda, a pesar de la situación en Gaza y la guerra abierta entre EEUU e Irán, indicaron. La oferta del touroperador Explora Traveler se ha replicado en otros 31 aeropuertos de toda la Península Ibérica para acercar el turismo al territorio y abaratar costes operativos.

Según el responsable de Explora Traveler, su paquete turístico, un circuito de 8 días que incluye un crucero por el Nilo y estancias en El Cairo y Luxor desde 1.160 euros, se ha diseñado “en función de la demanda de las agencias con las que colaboramos para organizar viajes en grupo. El recorrido turístico por el país africano, además, también incluye diferencias respecto a paquetes que se comercializan desde aeropuertos más grandes para darles “exclusividad” y más comodidad en rutas internas como la que se hace a Abu Simbel. El mismo touroperador que fleta los vuelos a Egipto desde Alguaire no descarta abrir nuevas rutas a otros países africanos y de Oriente Próximo cuando pase la actual crisis geopolítica en la zona como Jordanía, Túnez o Turquía.