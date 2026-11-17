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Mossos d'Esquadra y voluntarios buscan a un vecino de Ribera d'Ondara de 66 años desaparecido desde ayer lunes. Según ha difundido el ayuntamiento, se trata de Ramon Bonet, concejal del consistorio, de quien no se tienen noticias desde ayer por la mañana, cuando aproximadamente a las 11 horas salió de casa con su vehículo Jeep gris. El hombre no lleva documentación ni teléfono móvil.

El ayuntamiento de Ribera d'Ondara ha convocado este martes al mediodía a voluntarios para organizar una búsqueda por el municipio.