Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

Los clubes de correr se multiplican por todo el territorio y se convierten en espacios seguros que facilitan la práctica deportiva y nuevas maneras de relacionarse. En este contexto se enmarca el colectivo Runners La Seu, entidad que desde hace poco más de un mes trabaja para constituirse como club. En apenas cinco semanas de existencia supera los 500 inscritos en su perfil de Instagran y los 240 en su grupo de WhatsApp.

Jordi Carrascal, uno de los impulsores de esta iniciativa, explicaba ayer que el objetivo es que “salir a trotar ya no sea solo hacer ejercicio, sino que se convierta en una manera de establecer relaciones sociales y de crear comunidad”. “Salir a correr en grupo es un motor muy potente psicológicamente, porque te genera un sentimiento de pertenencia y compromiso que también te ayuda a ser constante”, añadió.

Según Carrascal, “no hace falta estar preparando una maratón para poder formar parte del grupo, ni tampoco alcanzar un nivel determinado, tiene cabida todo aquel que tenga ganas de sociabilizar y hacer ejercicio, somos un grupo totalmente abierto”. De hecho, Runners la Seu ha lanzado un cuestionario a sus integrantes para conocer sus inquietudes y saber lo que los corredores esperan del colectivo.

Un gran número de los participantes pretenden que sea un colectivo con el que “organizar salidas de trail y que permita sociabilizar y conocer gente nueva”. Los integrantes, a través del grupo de WhatsApp, organizan salidas esporádicas para salir a correr durante la semana.

Social Run

La primera de las actividades organizadas tuvo lugar el pasado fin de semana con la primera Social Run, en la que participaron una cincuentena de personas. Había vecinos de La Seu, pero también de otros puntos de la comarca del Alt Urgell y de Andorra, en una jornada marcada por el buen ambiente y las ganas de compartir deporte.

Con salida y llegada en el Parc Olímpic del Segre, la actividad ofreció dos recorridos, de 4 y de 9 kilómetros de longitud. La buena acogida ha animado a los organizadores a preparar una segunda Social Run para el 13 de diciembre, con una salida de trail que prepara la corredora Mireia Monistrol.

Para crear comunidad, Runners la Seu prepara una camiseta identificativa. El colectivo se muestra abierto a recibir propuestas de empresas y patrocinadores que quieran colaborar. Asimismo buscan colaboraciones para organizar futuras actividades.