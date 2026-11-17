El matadero de La Pobla de Segur, que reabrió ayer después de dos años de inactividad, prevé el sacrificio de al menos 165 cabezas de ganado a la semana, según explicó el presidente de la cooperativa Escorxador Pirineus SCCL, Miquel Gordó. El nuevo equipamiento funcionará de lunes a jueves y se sacrificarán una docena de terneros a la semana, 150 corderos, una quincena de cerdos y alguna vaca adulta.

Gordó insistió en que la voluntad de la entidad es abrir el equipamiento a toda la comarca para que todos los ganaderos se puedan beneficiar del matadero. Ayer ya se hicieron los primeros sacrificios de corderos y “ha funcionado todo como un reloj, porque ya estamos descargando terneros para hoy”, explicó Gordó. El ayuntamiento de La Pobla de Segur aportará 3.000 euros anuales para asumir la factura eléctrica de la instalación. Por su parte, la Diputación contribuyó en su momento con 60.000 euros para adecuar las instalaciones a la normativa actual, y Agricultura ofreció ayuda técnica para que la cooperativa pueda optar a subvenciones.