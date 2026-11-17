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El ayuntamiento de Mollerussa presentará alegaciones a la resolución provisional de la segunda convocatoria del Pla de Barris e impugnará el acuerdo del Pla de Pobles. El alcalde de la localidad, Marc Solsona, considera que el Gobierno ha tomado la decisión con criterios subjetivos y reclama que la capital del Pla d'Urgell también tiene que poder acceder a las mismas oportunidades de financiación que el resto de municipios de acuerdo a los criterios de los procesos.

Presentará alegaciones por el Pla de Barris

Por una parte, el consistorio expresa el desacuerdo con el Pla de Barris, el cual va selecciones cinco municipios de la demarcación: Balaguer, Cervera y Tremp, tres capitales de comarca con alcaldías en manos del PSC, y a Arbeca y Agramunt, dos municipios gobernados por ERC. El alcalde ha expresado la preocupación para que la ciudadanía pueda interpretar que Mollerussa no ha sido seleccionada por razones de color político y no por criterios técnicos. Por eso, tan pronto como se publique oficialmente, consultarán la puntuación obtenida por el proyecto municipal y los criterios que han determinado que no haya sido seleccionado.

Además, el alcalde ha lamentado que, aunque la resolución todavía no esté pública, el resultado ya se haya dado a conocer en un acto público y haya tenido repercusión a los medios de comunicación sin que los municipios no seleccionados hayan podido conocer previamente la valoración de las propuestas.

Mollerussa contribuyó a la segunda convocatoria con un proyecto valorado en 12,5 MEUR, concebido como una herramienta de planificación estratégica para orientar la transformación de la ciudad durante los próximos cuatro años. Se vehiculaba a través del edificio de Cal Duch como eje central del desarrollo, un espacio que ahora acoge entidades de carácter cultural y social y que antiguamente había sido un hotel y posteriormente una escuela.

Con todo, el municipio presentará alegaciones para obtener el detalle de las valoraciones y de los criterios aplicados, especialmente con respecto a los aspectos subjetivos de la convocatoria, y determinar si la decisión responde a razones objetivas o técnicas.

Ven exclusión injustificada en el Pla de Pobles

Sobre el Pla de Pobles, el ayuntamiento de Mollerussa valora que las convocatorias dejan fuera de las capitales de comarca de entre 15.000 y 20.000 habitantes en consecuencia del criterio poblacional establecido en las bases. El acuerdo, publicado en el DOGC del 15 de octubre, dirige esta línea de soporte a los municipios de menos de 5.000 habitantes y a las capitales de comarca de menos de 15.000.

Según ha explicado Solsona, esta delimitación supone una exclusión explícita de municipios que, a pesar de superar a los 15.000 habitantes, siguen teniendo las características y las necesidades propias de una capital de comarca. El alcalde ha recordado que el marco legal del municipalismo establece el umbral de los 20.000 habitantes como una referencia relevante en la asignación de determinados servicios y competencias municipales y ha cuestionado que, en este caso, se haya fijado el límite en los 15.000 habitantes.