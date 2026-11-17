Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Un reventón por una fuga de agua en la red de abastecimiento obligó a cerrar ayer la L-702 en el centro de Castelldans y a desviar los coches por calles adyacentes y los camiones por la C-233. Según el alcalde, Conrad Llovera, el continuo paso de vehículos de gran tonelaje por el núcleo urbano ha ido deteriorando las tuberías que dan agua de boca y “finalmente, se han averiado”. Llovera indicó que al día llegan a pasar por el pueblo más de 150 camiones, además de turismos y tractores, una cifra que aumenta en la campaña de la recogida de olivas para la producción de aceite, puntualizó.

La carretera es competencia de la Generalitat a la que el consistorio ya ha solicitado permiso para mantener la vía cerrada durante una semana, que es lo que durarán los trabajos de reparación y consolidación de la carretera.”Hace tiempo que venimos avisando que la red de tuberías no soporta el paso de camiones y que Territorio aplique soluciones para este tramo”. El alcalde reclamó que, mientras no se hace realidad la variante que ya se contempla en las obras del Eix de Les Garrigues, se instalen semáforos y se regule la velocidad, ya que llegan a pasar a 50 km/h, que es lo permitido, remarcó. Además, incidió en que son calles muy estrechas. El ayuntamiento volvió a abrir por la tarde el suministro tras reparar la rotura.