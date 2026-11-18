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El Poal ha sido el municipio ganador de la maratón de recogida de ropa del Pla d’Urgell, tras alcanzar una media de 1,8 kilos por habitante. Como reconocimiento, el municipio recibirá un monólogo de la humorista Alba Segarra. Este era el premio prometido al municipio que alcanzase la mejor proporción de ropa recogida en relación con su población.

La iniciativa, desarrollada del 12 al 31 de octubre, ha contado con la participación de los 16 municipios de la comarca y ha permitido recoger un total de 22.977 kilos de ropa en apenas tres semanas. Esta cantidad equivale a una quinta parte de toda la recogida en 2025, lo que pone de manifiesto el impacto de la campaña y la implicación ciudadana.

Los vecinos pudieron depositar ropa de todo tipo, calzado y complementos en los contenedores rojos habilitados en cada municipio, así como en los grandes sacos desplegados en los ayuntamientos. Una vez finalizada la campaña, la empresa Troballes se encargó de recoger y pesar el material para determinar los resultados. En la clasificación, El Poal encabezó la lista con 1,8 kilos por habitante, seguido de Ivars d’Urgell—Vallverd y Bellvís, que empataron con una media de 1,1 kilos.

El sistema de puntuación permitió comparar la participación de las distintas localidades teniendo en cuenta sus diferencias de población. El consell comarcal del Pla ha valorado positivamente la respuesta ciudadana y la colaboración de los ayuntamientos, que han permitido alcanzar estas cifras en poco tiempo. La institución ha felicitado a El Poal por su victoria y ha agradecido la implicación de los municipios.