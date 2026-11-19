Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Un centenar de expositores participan este fin de semana en la 43ª edición de la Fira de Santa Caterina de Arbeca y la 23ª Fira de l'Oliva Arbequina este fin de semana. El empresario Jaume Nadal Domènech, gerente de J Nadal Parquets, empresa local con más de dos décadas de experiencia en la venta, instalación, restauración y mantenimiento de parquets, será el encargado de inaugurarla. Según el alcalde, Francesc Roset, “hace tres años que el ayuntamiento tomó la decisión de que fueran personalidades del pueblo los encargados de abrir el certamen y hemos pensado en él por ser un referente en el sector tanto en el pueblo, como en Catalunya”, indicó el primer edil. Por la noche, la sala L'Abadía acogerá el concierto del que fuera integrante de Gossos, Natxo Tarrés & The Wireless en un homenaje a Bob Marley.

El sábado de 10.00 a 13.00 horas el protagonista será el aceite con una degustación de una selección de productores locales: Arbequina, Oli d’en Sergi, Oli Cimal y Raig d’Arbeca. Será una oportunidad para conocer el producto local. A las 11.00 en la sala Martinell de la Cooperativa Arbequina también habra otra cata dirigida por Pilar Pardell del Panell de Tast de la Generalitat de Catalunya con plazas limitadas. A las 18.30 en la plaza Mercadal tendrá lugar el correfoc del grupo de Diables local.

Roset explicó que, además de conocer el acite de la localidad, los asistentes a la Fira tendrán la oportunidad de entrar al poblado ibero de Els Vilars.

El principal día de la Fira, el domingo, comenzará con el tradicional almuerzo popular a base de fesols amb llonganissa. Coincidirá con la apertura del Mercat de la Fira, donde los asistentes pueden encontrar productos locales y de proximidad de alimentación y artesanía. También por la mañana habrá una exposición y desfile de tractores antiguos a cargo de la Associació d’Amics dels Tractors de Ponent.

A las 13.00 horas tendrá lugar el tradicional Concurs de Menjar Olives Arbequines. Todas las personas interesadas en participar tendrán que inscribirse previamente en la parada del ayuntamiento el mismo día del concurso entre las once y la una. El precio de inscripción por participar es de tres euros que se destinarán íntegramente a Càritas Parroquial d’Arbeca. A las 18.00 horas tendrá lugar el baile de la Fira que se recuperó hace tres años.

La Cooperativa Arbequina tuvo una facturación estimada el pasado año que rondó entre los 60.000 y 70.000 euros durante los días de la Fira, con cerca de 10.000 litros de aceite vendidos. Este aumento en las ventas se debió, en parte, al descenso del precio de la garrafa de aceite, que pasó de 48 a 37,5 euros en 2025, motivado por un repunte en la producción anual que llegó a superar los 300.000 litros, frente a los 160.000 litros de la campaña anterior.