La familia de Júlia Romiguer, una joven de Balaguer de 16 años con distrofia muscular congénita por déficit de merosina, ha impulsado una campaña en redes sociales para reclamar un transporte adaptado que le permita acudir al Institut Almatà. La movilización responde a la falta de una solución por parte de las administraciones a las que ha solicitado este servicio, que actualmente asumen sus familiares.

Júlia estudia el ciclo medio de Administración y Gestión de Empresas. Cada día, su familia se encarga de llevarla al centro y recogerla dentro de la aula, una situación que denuncia como una barrera para estudiar en igualdad de condiciones. Sus peticiones al consell de la Noguera y a la Paeria de Balaguer no han permitido disponer del transporte reclamado. “Ella no pide privilegios, pide poder estudiar con igualdad”, afirma su padre, Jordi Romiguer. A su juicio, las administraciones no quieren asumir el coste del servicio ni crear un precedente. La familia sostiene, además, que la Paeria no ha contestado a su solicitud.

Desde el consell habían señalado que la decisión corresponde al departamento de Educación, porque este transporte no figura en el contrato programa de Derechos Sociales que paga el servicio. “Aunque lo entendemos, no lo podemos asumir”, explicaron fuentes comarcales.

La respuesta del organismo reconoce que Júlia tiene una gran dependencia, movilidad reducida y necesidad de asistencia de otra persona. También detalla gestiones con la delegación Territorial en Lleida de Derechos Sociales para estudiar la cobertura del trayecto. El transporte disponible estaba completo y carecía de disponibilidad horaria para incorporar el desplazamiento. Añade que el servicio tampoco contempla, en las condiciones planteadas, el traslado a centros no concertados con el departamento de Derechos Sociales.

El consell defiende que ha atendido y valorado la petición desde el primer momento y se compromete a mantener la coordinación con la familia y los organismos competentes. Su respuesta, no obstante, no concreta una alternativa ni un plazo para resolver la necesidad de la joven. La reivindicación también afecta al apoyo dentro del centro. Educación autorizó en septiembre 12,5 horas semanales de veladora, dos horas y media diarias. La familia considera insuficiente esta cobertura: debe entrar cada día al aula para recoger a Júlia. La veladora está con la jove hasta las 12.00, “somos nosotros los que la recogemos cada día del aula”, explicó el padre.

Por ello, reclama transporte adaptado, accesibilidad y personal durante toda la jornada lectiva. Mientras mantiene su campaña para visibilizar el caso, no descarta presentar una denuncia ante el Síndic de Greuges. Entre las alternativas les propusieron el Programa de ayudas de atención social a personas con discapacidad (PUA) para financiar transporte adaptado. Sin embargo, según la familia, el taxi adaptado consultado no aceptó hacer el servicio en horarios del instituto.