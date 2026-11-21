INFRAESTRUCTURAS
Rescatan peces del canal de Gavet para su mantenimiento
Endesa ha comenzado esta semana el vaciado periódico del canal hidroeléctrico de Gavet para llevar a cabo tareas de mantenimiento y mejora durante unas cinco semanas. Antes, sin embargo, se ha procedido al rescate de la fauna piscícola mediante el uso de pesca eléctrica, un sistema que consiste en una pequeña descarga eléctrica que inmoviliza a los peces unos segundos, los necesarios para capturarlos con salabres. Una vez completada esta actuación se pondrán en marcha el programa de mantenimiento y reparación, que obligarán a hacer una parada técnica de la centrales hidroeléctricas de Talarn y de Gavet.