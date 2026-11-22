Una quincena de personas han recibido formación para guías dirigida a utilizar herramientas adaptadas para personas con movilidad reducida. La actividad, organizada por la Federació d'Entitats Excursionistes en el Parc Natural del Alt Pirineu, tuvo como objetivo dotar a los participantes de conocimientos y recursos para facilitar que más gente pueda descubrir y disfrutar del patrimonio natural.

La propuesta combinó una sesión teórica con una salida práctica. Durante las dos jornadas, los asistentes trabajaron los principios básicos de los guías inclusivos, la seguridad en el terreno y el manejo de materiales específicos pensados para acompañar a personas con movilidad reducida en actividades de montaña. Entre estos recursos destaca la silla Joëlette, todoterreno y de una sola rueda, que permite practicar senderismo en terrenos irregulares con el apoyo de dos o más acompañantes expertos.

La formación reunió perfiles diversos, como guías intérpretes, fisioterapeutas, maestros de educación especial y profesionales de los campos de aprendizaje. Esta mezcla de experiencias permitió abordar la accesibilidad desde distintas perspectivas, tanto técnica como educativa, sanitaria y de interpretación del territorio.

El objetivo es que las actividades de estos espacios sean cada vez más accesibles, inclusivas y adaptadas a las necesidades de todas las personas. La iniciativa se enmarca en una apuesta por eliminar barreras y garantizar que la naturaleza pueda ser vivida por todos con seguridad, autonomía y acompañamiento adecuado.

El Parc Nacional de Aigüestortes ya cuenta con itinerarios adaptados, pasarelas de madera, señales accesibles y un programa de actividades desarrollado por guías intérpretes formados para atender a diferentes colectivos con movilidad reducida y otras diversidades funcionales. Los participantes valoraron la utilidad de adquirir nuevas competencias para diseñar salidas más inclusivas y responder mejora a las necesidades de cada grupo. La jornada de formación también se centró en la comunicación, planificación de rutas, prevención de riesgos y la organización de experiencias seguras.

La celebración de la sexta edición del concurso de agility de Rialp, programada en el campo de fútbol municipal entre el 5 y el 9 de agosto pero suspendida tras causar daños en el recinto una tormenta el día 8, ha desatado un conflicto en la localidad después de que un vecino denunciara los eventuales riesgos de electrocución que generó la instalación eléctrica del complejo deportivo.

També van aprendre a fer anar altres materials específics. - PARC NATURAL ALT PIRINEU

Protección Civil ha certificado que no le consta que esa actividad, organizada por el Club d’Agility Ciutat Comtal de Barcelona, disponga de PAU (Plan de Autoprotección, obligatorio a partir de aforos de 2.000 personas al aire libre) ni tampoco le ha requerido para que lo prepare “visto que no tenía constancia formal” de su existencia, mientras que tanto los Mossos d’Esquadra como los Bomberos de la Generalitat descartan pronuniciarse sobre el estado de la instalación eléctrica.

No obstante, los segundos apuntan que la responsabilidad sobre ella es del titular.

“Al final, por suerte, no pasó nada; pero había mil personas y setecientos perros a cincuenta metros del río. Es un fallo de todas las administraciones”, señala E. K., un vecino que ha comenzado a recabar información oficial sobre el evento y que estudia interponer alguna denuncia.

El ayuntamiento, por su parte, señala en un informe emitido a través del portal de transparencia que el recinto deportivo fue cedido “de manera gratuita” a los promotores del evento, como hace con el resto de asociaciones que solicitan la zona para realizar actividades.

“No consta ninguna autorización expersa ni convenio entre ayuntamiento y asociación” para el evento de agility, anota. El consistorio, añade, “solo cede de manera gratuita el espacio, siendo responsabilidad de la asociación todo lo relacionado con la ejecución, así como el cumplimiento de la legalidad vigente (seguros, permisos, certificados, actuaciones de seguridad, etc)”.

“Tenemos el permiso del ayuntamiento”, explicó un portavoz del club barcelonés, quien remitió a la póliza de seguros municipal sobre el recinto como salvaguarda en caso de siniestros y anotó que “tenemos autorización de la Generalitat” para desarrollar la actividad. Aseguró desconocer que ubicarla en zona inundable requiriera algún tipo de trámite.

La sexta edición del concurso está programada del 4 al 8 de agosto del año que viene.