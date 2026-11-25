Publicado por ACN Creado: Actualizado:

LINGUATEC-IA es un proyecto que desarrolla tecnologías lingüísticas y de inteligencia artificial para las lenguas de ambos lados de los Pirineos: el occitano, el catalán, el vasco y el aragonés. Desarrolla herramientas digitales para el aranés en los ámbitos de la lexicografía, la traducción automática y las tecnologías de la voz. Cuando estas tecnologías estén plenamente desarrolladas servirán de base para la creación, en el 2027, de una plataforma multilingüe de subtitulación y doblaje automático en cinco lenguas.

Con respecto al aranés se ha creado el DICODÒC, un multidiccionario digital que ya incorpora 58.000 entradas del diccionario castellano-occitano de Frederic Vergés. También se ha desarrollado VOTZ, para transformar el audio en aranés en texto escrito.

El sistema de síntesis de voz ya dispone de cuatro voces aranesas y diez horas de grabaciones. Les previsiones son que este sintetizador esté completado el año 2027.

Los proyectos DICODÒC, VOTZ y REVIRADA son iniciativas del proyecto europeo LINGUATEC-IA que tienen que permitir avanzar en el ámbito de la digitalización del aranés. REVIRADA es la herramienta de traducción automática que el año 2027 incorporará las combinaciones lingüísticas aranés-catalán y aranés-castellano.

Benaset Dazèas, director de Lo Congrès permanente de la lengua occitana, ha explicado este miércoles los principales resultados del proyecto DICODÒC y ha dicho que ya incorpora 13.000 entradas del léxico catalán-occitano; 700.000 formas conjugadas de 11.000 verbos; 720.000 sinónimos; 16.000 parejas de expresiones; 15.000 frases de ejemplo y 40 topónimos de la Val d'Aran, además de una interfaz en catalán.

La síndica de Arán, Maria Vergés, ha dicho que todas estas iniciativas representan un nuevo paso hacia la normalización del aranés, para reforzar la presencia en el entorno digital y ampliar las posibilidades de uso en el ámbito de la inteligencia artificial. La síndica ha dicho manifestado que todas estas herramientas de inteligencia artificial en aranés tienen que evidenciar que la lengua puede ser un instrumento de utilidad tanto en casa como en el trabajo.