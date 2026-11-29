Estos son los municipios de Lleida con mayor y menor participación a las 18:00h: consulta la tabla
La participación electoral en Lleida se dispara hasta el 61,79 % a las 18:00 horas, con un aumento de más de 16 puntos
Los datos oficiales del segundo avance de participación confirman un incremento significativo de la movilización electoral en toda la demarcación de Lleida. A las seis de la tarde, el porcentaje de votantes registrados ha subido hasta el 61,79 %, lo que representa una subida de 16,69 puntos porcentuales en comparación con el 45,10 % alcanzado a la misma hora en la cita electoral de 2023.
En términos absolutos, un total de 188.062 ciudadanos de la demarcación ya habían depositado su voto en las urnas antes de las 18:00 horas, en contraste con los 134.840 electores que lo habían hecho a la misma hora en el proceso anterior. Este fuerte crecimiento consolida la tendencia al alza que ya se apuntaba en el primer avance de las 14:00 horas, cuando la participación se situaba en el 42,25 % (128.618 votantes), superando en 7,20 puntos el registro de 2023 (35,05 %).
La capital mantiene una tendencia ascendente y se sitúa en el 62,61 %
En el municipio de Lleida, la capital de la demarcación, la participación ha seguido un patrón de crecimiento muy similar al del conjunto del territorio. A las 18:00 horas, el 62,61 % del censo electoral de la ciudad ya había ejercido su derecho al voto.
Esto supone un volumen total de 59.810 electores y un incremento de 17,40 puntos porcentuales respecto a los anteriores comicios. La ciudad de Lleida se encuentra así ligeramente por encima de la media demarcacional, actuando como uno de los principales motores de la participación global por su peso demográfico.
Los diez municipios con mayor participación registrada
Dentro del conjunto de los 231 municipios leridanos, las tasas de participación más altas se concentran en localidades de menor dimensión donde el voto ha rozado o superado el 70 %. El municipio de Ivorra encabeza el listado con un 76,92 % de participación, seguido de cerca por Granyena de les Garrigues (76,27 %) y Fulleda (74,72 %).
A continuación se detallan los diez municipios donde la movilización del electorado ha sido más elevada a las 18:00 horas:
|Municipio
|Votantes
|Participación
|Variación 2023
|Ivorra
|70
|76,92 %
|+26,39 p.p.
|Granyena de les Garrigues
|90
|76,27 %
|+9,02 p.p.
|Fulleda
|68
|74,72 %
|+17,91 p.p.
|Sant Ramon
|297
|74,62 %
|+29,47 p.p.
|El Vilosell
|109
|71,24 %
|+26,02 p.p.
|Ciutadilla
|116
|71,16 %
|+22,41 p.p.
|Torrelameu
|338
|70,12 %
|+23,43 p.p.
|Soses
|767
|69,91 %
|+22,87 p.p.
|Juncosa
|203
|69,52 %
|+17,85 p.p.
|El Cogul
|95
|69,34 %
|+23,13 p.p.
Los diez municipios con menor participación registrada
En el otro extremo de la tabla, los registros de participación más bajos a las 18:00 horas se sitúan entre el 42 % y el 48 %, principalmente en municipios del ámbito pirenaico y de montaña. Cava registra la cifra más baja de la demarcación con un 42,42 %, seguido de Farrera (42,59 %) y Sarroca de Bellera (42,70 %).
La siguiente tabla recoge las diez localidades con menor porcentaje de votantes a las 18:00 horas:
|Municipio
|Votantes
|Participación
|Variación 2023
|Cava
|14
|42,42 %
|−4,94 p.p.
|Farrera
|46
|42,59 %
|−12,64 p.p.
|Sarroca de Bellera
|41
|+6,51 p.p.
|+6,51 p.p.
|Alins
|100
|44,84 %
|+9,55 p.p.
|Llimiana
|51
|45,53 %
|+5,71 p.p.
|La Vansa i Fórnols
|65
|46,76 %
|+0,99 p.p.
|Espot
|152
|46,76 %
|+3,72 p.p.
|Lladorre
|96
|46,82 %
|+5,62 p.p.
|Josa i Tuixén
|43
|48,31 %
|−12,40 p.p.
|La Guingueta d'Àneu
|104
|48,59 %
|+6,61 p.p.