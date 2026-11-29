Estos son los municipios de Lleida con más participación en las 18:00h: pueblos con casi un 30% más votantesLAIA PEDRÓS

Publicado por J.T. Creado: Actualizado:

Los datos oficiales del segundo avance de participación confirman un incremento significativo de la movilización electoral en toda la demarcación de Lleida. A las seis de la tarde, el porcentaje de votantes registrados ha subido hasta el 61,79 %, lo que representa una subida de 16,69 puntos porcentuales en comparación con el 45,10 % alcanzado a la misma hora en la cita electoral de 2023.

En términos absolutos, un total de 188.062 ciudadanos de la demarcación ya habían depositado su voto en las urnas antes de las 18:00 horas, en contraste con los 134.840 electores que lo habían hecho a la misma hora en el proceso anterior. Este fuerte crecimiento consolida la tendencia al alza que ya se apuntaba en el primer avance de las 14:00 horas, cuando la participación se situaba en el 42,25 % (128.618 votantes), superando en 7,20 puntos el registro de 2023 (35,05 %).

La capital mantiene una tendencia ascendente y se sitúa en el 62,61 %

En el municipio de Lleida, la capital de la demarcación, la participación ha seguido un patrón de crecimiento muy similar al del conjunto del territorio. A las 18:00 horas, el 62,61 % del censo electoral de la ciudad ya había ejercido su derecho al voto.

Esto supone un volumen total de 59.810 electores y un incremento de 17,40 puntos porcentuales respecto a los anteriores comicios. La ciudad de Lleida se encuentra así ligeramente por encima de la media demarcacional, actuando como uno de los principales motores de la participación global por su peso demográfico.

Los diez municipios con mayor participación registrada

Dentro del conjunto de los 231 municipios leridanos, las tasas de participación más altas se concentran en localidades de menor dimensión donde el voto ha rozado o superado el 70 %. El municipio de Ivorra encabeza el listado con un 76,92 % de participación, seguido de cerca por Granyena de les Garrigues (76,27 %) y Fulleda (74,72 %).

A continuación se detallan los diez municipios donde la movilización del electorado ha sido más elevada a las 18:00 horas:

Municipio Votantes Participación Variación 2023 Ivorra 70 76,92 % +26,39 p.p. Granyena de les Garrigues 90 76,27 % +9,02 p.p. Fulleda 68 74,72 % +17,91 p.p. Sant Ramon 297 74,62 % +29,47 p.p. El Vilosell 109 71,24 % +26,02 p.p. Ciutadilla 116 71,16 % +22,41 p.p. Torrelameu 338 70,12 % +23,43 p.p. Soses 767 69,91 % +22,87 p.p. Juncosa 203 69,52 % +17,85 p.p. El Cogul 95 69,34 % +23,13 p.p.

Los diez municipios con menor participación registrada

En el otro extremo de la tabla, los registros de participación más bajos a las 18:00 horas se sitúan entre el 42 % y el 48 %, principalmente en municipios del ámbito pirenaico y de montaña. Cava registra la cifra más baja de la demarcación con un 42,42 %, seguido de Farrera (42,59 %) y Sarroca de Bellera (42,70 %).

La siguiente tabla recoge las diez localidades con menor porcentaje de votantes a las 18:00 horas: