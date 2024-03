Sant Ermengol trasladará la muestra de quesos al centro

El alcalde, Joan Barrera, y la concejala Gemma To presentaron ayer los cambios. - C.SANS

La Fira Sant Ermengol de La Seu, que se celebrará entre los días 18 y el 20 de octubre, trasladará la Fira de Formatges Artesans del Pirineu. La muestra de quesos, que celebra 30 años, dejará la zona polideportiva y se trasladará hasta el paseo Joan Brudieu. El ayuntamiento anunció ayer este y otros cambios de ubicación de la feria milenaria con la voluntad de “reactivar la economía de la ciudad”.

La concejala de Promoción Económica, Gemma To, indicó que mantienen el formato de las casitas de madera pero quedarán instaladas en la parte exterior del paseo Joan Brudieu, en pleno centro de la ciudad. El interior del paseo quedará reservado para las mesas y la sillas donde los visitantes podrán realizar sus degustaciones. El cambio, indicó To, “permitirá crecer en número de artesanos del queso”. En la edición del 2023 participaron 47 elaboradores y este año la cifra podría verse incrementada. Las inscripciones para participar en la feria se abren el 10 de abril y acaban el 31 de mayo. La zona polideportiva quedará reservada al estacionamento. Otros cambios importantes son los de las entidades de Km0, que quedarán instaladas en la plaza Catalunya, junto con las oficinas de turismo y Radio Seu. Como novedad, nacen dos ferias. Una será la Feria del Comercio, que irá a cargo de la Unió de Botiguers de La Seu d’Urgell (Ubsu), y que quedará instalada en la parte baja de la calle Major. También nace la Fira Xica de Sant Ermengol, en la calle Canonges. Estará dinamizada por la Oficina Joven del Alt Urgell y la asociación de vecinos y contará con actividades para toda la familia. Las paradas de venta ambulante quedarán ubicadas en las calles adyacentes a la feria de quesos y ocuparán algunas zonas en las que ahora no había paradas, como la calle Sant Joan Baptista la Salle y un tramo de Regència d’Urgell. En la calle Sant Ot se ubicará la Muestra de Artesanía del Pirineo y la plaza dels Oms, delante del ayuntamiento, quedará ocupada íntegramente por la restauración con Food Trucks.

El alcalde, Joan Barrera, destacó que la voluntad es “apostar por el centro y acercar todo lo que es promoción económica dentro de La Seu”. To añadió que la decisión del cambio de ubicación ha tenido en cuenta las peticiones de los visitantes y de los vecinos.