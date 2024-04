Memoria en las aulas

Publicado por Cynthia Sans Verificado por Creado: Actualizado:

Cuatro alumnas de cuarto de ESO del Instituto Escuela de Oliana han recogido una parte de la memoria de la Guerra Civil y de la posguerra de este municipio del Alt Urgell. A través de entrevistas personales a vecinos de la localidad, las jóvenes han elaborado trabajos alrededor de las vivencias que les han explicado familiares de las víctimas de este período de la historia. La semana pasada presentaron sus proyectos ante los vecinos de Oliana en una actividad que fue todo un éxito y a la que acudieron familiares y vecinos de las personas entrevistadas.

La culminación de toda esta recopilación será la participación de dos de las cuatro alumnas del IE de Oliana en el viaje que se organizará el próximo mes de mayo a Mauthausen, en Austria, para conmemorar la liberación de este campo de concentración. Viajarán un total de 17 alumnos de centros de Secundaria de Lleida.

El ayuntamiento se hará cargo del viaje de las dos alumnas que visitarán el campo de concentración

Las alumnas han trabajado sin cesar durante el último mes para poder mostrar la realidad del conflicto más sangriento vivido en la península en la historia contemporánea y, en concreto, las vivencias de los vecinos del pueblo. Noemí Marsiñach, una de las alumnas, explica la historia de su bisabuelo, Francisco Marsiñach, un olianés nacido en el 1909, hijo de agricultores, que luchó en el frente de la Guerra Civil en el bando republicano, por voluntad propia y durante tres años.La joven estudiante, que se ha servido de toda la información que le ha aportado la hermana de su abuelo (hija de Francisco), explica que su bisabuelo decidió marchar a la guerra en agosto del 1936 “porque se quedó sin trabajo y creyó que era la opción más viable”. Viajó a Barcelona y posteriormente al frente de Aragón, donde se quedó hasta la primavera de 1938, cuando se disolvió. “También luchó en la batalla del Ebro una temporada, pero luego desertó y volvió a casa”, apunta su biznieta. A su vuelta, Francisco Marsiñach fue detenido y llevado a la prisión de Lleida. El olianés falleció a los 67 años fruto de una enfermedad.La joven recuerda cómo su bisabuela, Encarnación Codina, practicaba “el contrabando del hambre”. Para poder mantener a su familia mientras el marido estaba ausente, ella viajaba a Barcelona con pan y embutidos y volvía con azúcar y arroz.Ona Ginestà, otra de las alumnas que ha participado en el proyecto, destaca “la parte enriquecedora” del trabajo, al permitirnos revivir todo lo sucedido “de la mano de los que sufrieron la represión”. Judit Boix se muestra agradecida de “poder documentar historias reales que mucha gente no conocía y que ahora han salido a la luz”. Cristina Floruc, por su parte, asegura que “he aprendido parte de la historia que no está escrita en los libros y que de otra forma no hubiera sido posible conocer”.Marta Michans, que ha coordinado el trabajo de las cuatro alumnas, explica que han llevado a cabo hasta 15 entrevistas, todas ellas de manera presencial: la prospección les ha ayudado, añade, a “crear un vínculo con la historia del pueblo en el que viven”. El ayuntamiento de Oliana, que colabora en el proyecto, se hará cargo del viaje de las dos alumnas a Austria.David Sancho, coordinador del Grup de Treball de Memòria Històrica de Lleida, apostó por impulsar la enseñanza sobre el exilio, la deportación y el Holocausto entre los alumnos de Secundaria “para conseguir una sociedad más justa y solidaria”.