Proponen crear una mesa de la vivienda conjunta con AndorraEl Alt Urgell, para abordar la crisis habitacional y el incremento de precios

El consell comarcal del Alt Urgell creará una mesa de la vivienda para tratar la problemática de la falta de vivienda en régimen de alquiler y el incremento disparado de precios, tanto de compra como de alquiler, que afecta especialmente a los municipios más próximos a la frontera con el Principat de Andorra. La iniciativa, que forma parte de una de las medidas previstas en el Plan Estratégico de la Vivienda en la comarca, propone la participación también de las diferentes instituciones implicadas, y entre ellas y con especial atención, la del Gobierno de Andorra.

La presidenta del consell comarcal, Josefina Lladós (Junts), habló de la problemática y de la propuesta de la creación de la mesa de trabajo en el último pleno celebrado con los alcaldes de los 19 municipios de la comarca. En su intervención, consideró que el gobierno de Andorra “es plenamente consciente” de la situación crítica e instó a todas las administraciones implicadas a “buscar un lugar donde tratar el problema para buscar una solución ahora que nos está afectando de lleno”. Al impacto de los inmigrantes que van a trabajar a Andorra y no tienen un lugar donde vivir en el país vecino, lo que repercute en la comarca, se le suma que vecinos andorranos trasladan sus residencias al Alt Urgell al no poder hacer frente a los precios andorranos. Lladós, también alcaldesa de Ribera d’Urgellet, explicó que un piso que hace unos meses costaba 300 euros, cuesta ahora 600 euros. El grupo de Compromís pel Pirineu consideró que el agente principal del grupo de trabajo sobre la vivienda debería de ser el servicio territorial de Territorio, al disponer de la fuerza suficiente para tomar decisiones, consideró. Desde la CUP, Gisela Sellés valoró la medida como positiva porque “es un tema muy preocupante que afecta a toda la comarca” e instó a “abordarlo para revertirlo y poder dar salida así a los jóvenes que buscan vivienda y que no la encuentran por motivos económicos”.