Proposen crear una taula de l'habitatge conjunt amb AndorraL'Alt Urgell, per abordar la crisi habitacional i l'increment de preus

El consell comarcal de l’Alt Urgell crearà una taula de l’habitatge per tractar la problemàtica de la falta d’habitatge en règim de lloguer i l’increment disparat de preus, tant de compra com de lloguer, que afecta especialment els municipis més pròxims a la frontera amb el Principat d’Andorra. La iniciativa, que forma part d’una de les mesures previstes en el Pla Estratègic de l’Habitatge a la comarca, proposa la participació també de les diferents institucions implicades, i entre elles i amb especial atenció, la del Govern d’Andorra.

La presidenta del consell comarcal, Josefina Lladós (Junts), va parlar de la problemàtica i de la proposta de la creació de la taula de treball a l’últim ple celebrat amb els alcaldes dels 19 municipis de la comarca. En la seua intervenció, va considerar que el govern d’Andorra “és plenament conscient” de la situació crítica i va instar totes les administracions implicades a “buscar un lloc per tractar el problema i per trobar una solució ara que ens està afectant de ple”. A l’impacte dels immigrants que van a treballar a Andorra i que no tenen un lloc per viure al país veí, la qual cosa repercuteix a la comarca, se li suma que els veïns andorrans es traslladen les residències a l’Alt Urgell al no poder fer front als preus andorrans. Lladós, també alcaldessa de Ribera d’Urgellet, va explicar que un pis que fa uns mesos costava 300 euros, costa ara 600 euros.El grup de Compromís pel Pirineu va considerar que l’agent principal del grup de treball sobre l’habitatge hauria de ser el servei territorial de Territori, al disposar de prou força per prendre decisions, va considerar. Des de la CUP, Gisela Sellés va valorar la mesura com a positiva, perquè “és un tema molt preocupant que afecta tota la comarca” i a més va instar a “abordar-lo per revertir-lo i poder donar sortida així als joves que busquen habitatge i que no el troben per motius econòmics”.