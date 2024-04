Proyectan una planta para tratar residuos de la construcción

Una planta para recibir y separar residuos inertes de la construcción en El Pont de Suert ha iniciado su tramitación ante la Generalitat. La promueve una empresa local, la constructora Excor, en terrenos de su propiedad al pie de la N-230, tres kilómetros al norte del núcleo urbano y cerca del Noguera Ribagorçana. Se trata de una extensión de más de 35.000 metros cuadrados, de los cuales el complejo ocupará unos 11.000. La mayor parte deberá estar al aire libre, a excepción de una nave de 500 metros cuadrados y siete metros de altura.

El cometido de esta planta será “hacer una primera clasificación de los residuos generados en obras y acumularlos” para luego trasladar cada tipo de desechos a “centros de tratamiento específicos”. Así lo explica la memoria del proyecto, actualmente en en información pública. El documento apunta que no hay ninguna instalación similar en esta zona del Pirineo, lo que “obliga a las empresas constructoras a transportar pequeños volúmenes de residuos, lo que supone en muchos casos costes adicionales”. Frente a esta situación, plantea acumular en la planta los diferentes tipos de desechos para trasladarlos en cantidades mayores y “optimizar los desplazamientos”.La planta se instalará en el centro de la finca para preservar el entorno del río, según la memoria del proyecto, que señala que se trata de terrenos calificados como suelo de protección preventiva. Esto exige que el promotor justifique la ubicación elegida y que no hay otras alternativas viables. La inversión necesaria para construir la planta se estima en 695.000 euros. El ayuntamiento tiene constancia del proyecto, si bien no participará en su tramitación urbanística: se trata de una plan autónomo, una figura que pone la aprobación inicial en manos de la comisión de Urbanismo en lugar del consistorio (ver desglose).

Plan urbanístico cuyo trámite no pasa por el ayuntamiento

El promotor presentó en un primer momento el proyecto de esta planta al ayuntamiento de El Pont de Suert para iniciar su tramitación urbanística. El consistorio llegó incluso a sacarlo a información pública, pero la Generalitat valoró que la empresa debía presentar un plan urbanístico autónomo, cuya tramitación no requiere la aprobación inicial del pleno municipal. Tanto este paso como la aprobación provisional corresponden a la comisión de Urbanismo del Pirineo, que debe dar audiencia al ayuntamiento. La definitiva es competencia de la comisión de Territorio de Catalunya.