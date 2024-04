Projecten una planta per tractar residus de la construcció

Una planta per rebre i separar residus inerts de la construcció al Pont de Suert ha iniciat la seua tramitació davant de la Generalitat. La promou una empresa local, la constructora Excor, en terrenys de la seua propietat al peu de l’N-230, tres quilòmetres al nord del nucli urbà i a prop de la Noguera Ribagorçana. Es tracta d’una extensió de més de 35.000 metres quadrats, dels quals el complex ocuparà uns 11.000. La major part haurà de ser a l’aire lliure, a excepció d’una nau de 500 metres quadrats i set metres d’altura.

La comesa d’aquesta planta serà “fer una primera classificació dels residus generats en obres i acumular-los” per després traslladar cada tipus de rebutjos a “centres de tractament específics”. Així ho explica la memòria del projecte, actualment en informació pública. El document apunta que no hi ha cap instal·lació similar en aquesta zona del Pirineu, la qual cosa “obliga les empreses constructores a transportar petits volums de residus, fet que suposa en molts casos costos addicionals”. Davant d’aquesta situació, planteja acumular a la planta els diferents tipus de rebutjos per traslladar-los en quantitats més grans i “optimitzar els desplaçaments”.La planta s’instal·larà al centre de la finca per preservar l’entorn del riu, segons la memòria del projecte, que assenyala que es tracta de terrenys qualificats com a sòl de protecció preventiva. Això exigeix que el promotor justifiqui la ubicació triada i que no hi ha altres alternatives viables. La inversió necessària per construir la planta s’estima en 695.000 euros.Per la seua part, l’ajuntament té constància del projecte, si bé no participarà en la seua tramitació urbanística: es tracta d’una pla autònom, una figura que posa l’aprovació inicial en mans de la comissió d’Urbanisme en lloc del consistori (vegeu el desglossament).

Pla urbanístic el tràmit del qual no passa per l’ajuntament

El promotor va presentar en un primer moment el projecte d’aquesta planta a l’ajuntament del Pont de Suert per iniciar-ne la tramitació urbanística. El consistori va arribar fins i tot a treure’l a informació pública, però la Generalitat va valorar que l’empresa havia de presentar un pla urbanístic autònom, la tramitació del qual no requereix l’aprovació inicial del ple municipal. Tant aquest pas com l’aprovació provisional corresponen a la comissió d’Urbanisme del Pirineu, que ha de donar audiència a l’ajuntament. La definitiva és competència de la comissió de Territori de Catalunya.