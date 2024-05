En estat crític l’home agredit al cap amb una destral a Balaguer

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’home que dilluns passat va ser agredit amb una destral al cap per un desconegut en ple carrer a Balaguer es trobava aquest dimarts en estat crític, segons van explicar fonts solvents. L’agressor, de 34 anys i d’origen moldau, va dir al ser detingut que volia matar Satanàs, segons ha pogut saber aquest diari. Fonts pròximes a la investigació han explicat que l’arrestat, que residia a Tremp, va viatjar fins a Balaguer per aconseguir aquest propòsit. Abans de viatjar va treure les plaques de matrícula del seu cotxe per dificultar el treball policial.

Una vegada a Balaguer va atacar al carrer Urgell un home que anava amb bicicleta, que ahir, segons les fonts consultades, es trobava crític, amb una lesió encefàlica molt greu. L’agressor el va envestir amb el seu vehicle, provocant que caigués a terra, i després el va perseguir brandint una destral i un ganivet, el va atrapar i li va clavar una destralada al cap que li va provocar ferides molt greus, per les quals va ser traslladat a l’hospital Arnau. L’agressor va fugir i va ser localitzat al cap de poca estona per agents de la Policia Local de Balaguer en un operatiu en què també van participar els Mossos d’Esquadra.

El sospitós cridava “he matat Satanàs!, he matat Satanàs!” quan va ser detingut per un agent de la Policia Local. Pel que sembla, es tracta d’una persona amb problemes psiquiàtrics que ja havia protagonitzat algun incident al Pirineu lleidatà i que es presumeix que dilluns passat, quan es va produir l’agressió de Balaguer, va poder patir un brot psicòtic. L’agressor va ser traslladat a la unitat de Salut Mental de l’hospital Santa Maria per ser diagnosticat i tractat. Se’l va detenir per un suposat delicte d’intent d’homicidi. L’agressor i la víctima no es coneixien.