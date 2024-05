Persegueix un home i li dona una destralada al cap a Balaguer

La Policia Local de Balaguer, en col·laboració amb els Mossos d’Esquadra, va detenir ahir un home de 34 anys que en va atacar brutalment un altre en ple carrer amb una destral i un ganivet. L’agressió va tenir lloc al carrer Urgell de la capital de la Noguera al migdia. Segons van confirmar fonts policials, cap a les dos del migdia la víctima circulava amb bicicleta per la zona quan l’agressor el va envestir amb el seu vehicle i el va fer caure a terra. En aquell moment, va baixar del cotxe i va començar a perseguir-lo amb un ganivet i una destral fins a aconseguir agredir-lo. La víctima, amb una ferida de gravetat al cap causada amb la destral, va ser atesa al lloc per diverses persones que hi havia allà fins a l’arribada dels serveis d’emergències. Va ser evacuat a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

Mentrestant, la Policia Local de Balaguer va ser la primera a arribar al lloc i va aconseguir interceptar i detenir l’agressor, que havia sortit fugint, amb l’ajuda d’un agent fora de servei dels Mossos. Va ser detingut per un delicte d’intent d’homicidi i traslladat a l’hospital Santa Maria de Lleida per ser avaluat a la unitat de salut mental del centre. Es tracta d’un home de 34 anys i veí de la comarca de la Noguera, segons fonts policials. Després de l’agressió, els Mossos van fer una investigació per provar de conèixer les circumstàncies del succés i si víctima i agressor es coneixien de forma prèvia o podrien tenir algun aldarull. Tanmateix, fonts policials van afirmar que ambdós no es coneixien d’abans i que tot apunta que l’atac va ser de “forma aleatòria”. La setmana passada, quatre persones van ser detingudes per una baralla multitudinària en la qual un home va resultar apunyalat al barri de la Mariola de Lleida. El jutge va decretar la llibertat amb càrrecs per als investigats, que hauran de comparèixer de forma periòdica. També a Lleida, a començaments d’any un home va ser arrestat per apunyalar-ne un altre durant un aldarull al Centre Històric. L’any passat, els Mossos van arrestar 23 persones per delictes d’intent d’homicidi a Ponent, quatre més que el 2022. Per lesions, hi va haver 403 arrestos, la mateixa xifra que un any abans.