La nova discoteca Big Ben de Golmés ajorna l’estrena de les carpes i del restaurant

Els nous responsables de la discoteca Big Ben de Golmés han decidit ajornar la reobertura de les carpes, a la zona exterior, així com del restaurant. La previsió era estrenar els dos espais aquest mes de maig, però els propietaris del complex, Bunker Bar, han apostat per centrar-se en la reforma de la discoteca. La responsable de Recursos Humans de l’empresa, Romina Andrioli, va destacar que s’ha portat a terme una forta inversió en les carpes i que han preferit destinar-la a esdeveniments, de manera que obriran únicament sota demanda i per a la celebració de casaments o un altre tipus de festes o celebracions. Va afegir que inauguraran les carpes posteriorment a la mateixa discoteca perquè “actualment estem centrant tots els esforços en les quatre sales i la pizzeria”.

La discoteca, tancada des de fa nou anys, reobrirà el 5 d’octubre. Mentre que a les carpes caben uns centenars de persones, el recinte de la discoteca pot allotjar-ne 6.200, van assenyalar fonts de l’empresa propietària. Si no hi ha demanda per utilitzar les carpes abans, probablement obriran per Cap d’Any, van afegir.

L’espai de la discoteca requereix aproximadament una plantilla de 170 persones, per a la qual cosa és necessari un gran esforç per trobar i contractar el personal. Aquest és un dels factors que han inclinat la balança a favor de la zona musical. L’edifici té uns 21.000 metres quadrats de superfície i actualment hi treballen operaris de set empreses per posar a punt el recinte.

L’empresa va treure a la venda inicialment un pack per a les quatre primeres sessions (5 d’octubre, 9 de novembre i 5 i 7 de desembre, durant el pont de la Constitució) per 156 euros. Després va posar a la venda entrades individuals per 45 euros. Fonts de la companyia van afirmar que estan venudes en un 70 per cent.