Big Ben obre el 5 d'octubre i treu a la venda divendres un pack per a les 4 primeres festes

La mítica discoteca Big Ben de Golmés obrirà de nou el 5 d’octubre després de nou anys tancada. Els propietaris del macrocomplex, Bunker Bar, posaran a la venda les entrades aquest mateix divendres a les 20.00 hores a través de Ticketmaster. Únicament es podrà adquirir un pack per a les quatre primeres sessions (5 d’octubre, 9 de novembre i 5 i 7 de desembre, durant el pont de la Constitució) per 156 euros.

La responsable de Recursos Humans de l’empresa, Romina Andrioli, va explicar que l’abonament “ha estat pensat per als més fidels, per als més amants de Big Ben i perquè puguin assegurar la seua presència en aquestes quatre sessions que ens transportaran al passat i ens faran recordar la seua essència”. La discoteca obrirà les quatre sales, a més de la pizzeria, i en cada una s’oferirà un ambient musical. A la sala Plató s’escoltaran temes dels 90 i els 2000; a la Planetari, de la dècada dels 80; a la House, màquina i techno; i a la Univers, èxits del pop espanyol. A partir de l’any que ve es programaran concerts d’artistes nacionals i internacionals. L’acord amb Ticketmaster també facilitarà la contractació d’aquests cantants.Andrioli va apuntar que estan duent a terme obres d’adequació del recinte, que permetran millorar també l’eficiència energètica. El preu de la reforma s’atansa al de la compra del complex, que va superar el milió, d’euros com va avançar SEGRE.Per una altra banda, la zona dels envelats es posarà al maig i obrirà concretament tots els divendres i els dissabtes d’estiu. El restaurant podria obrir en les mateixes dates que la discoteca. Al principi es va anunciar que ho faria en el tercer trimestre de l’any, malgrat que Andrioli va afirmar que estan prioritzant la reforma de la discoteca.