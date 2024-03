La nova discoteca Big Ben treu a la venda entrades individuals a 45 euros

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Big Ben traurà aquest dimecres a la venda, a través de la plataforma a internet Ticketmaster, entrades individuals per a les quatre primeres sessions de discoteca, que tindran lloc els dies 5 d’octubre, 9 de novembre i el 5 i 7 de desembre, coincidint amb la celebració del pont de la Puríssima. Tindran un preu de 45 euros per a cada una de les nits. També hi haurà l’opció de comprar una entrada VIP per 80 euros i de reservar una taula VIP per 400 euros per a quatre persones.

Per un altre costat, fonts de la propietat del macrocomplex d’oci del municipi de Golmés van indicar que han venut un 40 per cent dels abonaments que inclouen les entrades per a les quatre primeres festes.