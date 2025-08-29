Mor de forma accidental el propietari d'un conegut restaurant de la Seu d'Urgell: hauria caigut per les escales
Denis Chupin, restaurador de Ca l'Ignasi
El restaurador Denis Michel Chupin, secretari de l’Associació de Veïns del carrer Capdevila de la Seu d’Urgell, va morir aquest dijous de forma accidental al seu establiment, el restaurant creperia Ignasi, quan preparava productes per a la jornada i per a la festa major, va informar ahir Ràdio Seu.
Els Mossos d’Esquadra van apuntar que el finat, d’uns cinquanta anys, hauria tingut una caiguda per les escales, encara que l’autòpsia determinarà les causes de la defunció. La notícia va causar consternació a la ciutat, especialment al carrer Capdevila, on està ubicat l’establiment, i en el sector de la restauració.
Amadeu Gallart, exalcalde i veí d’aquest carrer, va qualificar aquesta pèrdua com a “doblement lamentable, pel que representa una mort per accident i perquè estava al capdavant d’un restaurant molt prestigiat de la Seu”. En aquest sentit, va recordar, en declaracions a Ràdio Seu, que Denis Chupin era originari de la regió francesa del Loira, però portava molts anys establert a la capital de l’Alt Urgell, on s’havia convertit en un “dinamitzador” d’aquesta part del nucli antic i que s’havia implicat organitzant festes i activitats, com un sopar veïnal.
D’altra banda, els veïns també van destacar que el restaurant creperia Ignasi és un punt de dinamització del carrer, que creuen que necessita una reactivació.