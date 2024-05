La fàbrica d’heparina a Fraga preveu reciclar les vísceres de 25 milions de porcs

La fàbrica d’heparina que promou la farmacèutica Glicopepton Biotech a Fraga preveu processar al cap de l’any les vísceres de gairebé la meitat dels porcs que se sacrifiquen a tot l’Estat, 25 milions de 53, segons recull l’estudi d’impacte ambiental que fins al 6 de juny té en fase d’al·legacions l’Inaga (Institut Aragonès de Gestió Ambiental). L’heparina és un anticoagulant que s’injecta als pacients en intervencions quirúrgiques per evitar que pateixin trombes. També es fa servir per tractar la trombosi en general, patologia per a la qual és el fàrmac més utilitzat al món.

El projecte de Fraga, en el qual estan associats Costa Food, Càrniques Celrà i la cotitzada Laboratorios Rovi, preveu construir una “fàbrica de producció d’heparina crua i processament de subproductes” a partir de la mucosa intestinal del porc, un subproducte el principal focus de producció europea del qual és a Lleida i Osca. Els promotors de la iniciativa, declarada PIGA (Pla d’InterèsGeneral Autonòmic) pel Govern d’Aragó, contemplen una inversió del voltant a 42 milions d’euros per construir una planta de 25.000 metres quadrats que, segons les previsions, generaran 54 llocs de treball.

El consorci ha descartat les opcions d’instal·lar-se a Celrà (Girona) i a Madrid i s’ha inclinat per Fraga per diversos motius, entre els quals destaca la seua ubicació, al cor de la zona de més producció de porcí d’Europa.

Petjada de carboni

Així, l’estudi fa referència a l’“objectiu de disminuir el transport de matèria primera i per tant la petjada de carboni esdevinguda durant aquest procés”, ja que la fàbrica “pretén processar 43.750 tones a l’any de mucosa intestinal de porc” per produir-ne set d’heparina crua, cada una de les quals en requereix 6.250 de mucosa intestinal de porc. “És clau que els centres de producció de la matèria primera es trobin a l’entorn adjacent a la planta”, anota. Cada porc té 1,7 quilos de mucosa i la planta de Glicopepton “serà capaç de processar la mucosa intestinal de 103.000 porcsal dia, o el que és el mateix, 25 milions de porcs anualment”.

Prou cens ramader porcí

Per tractar aquest volum de vísceres, que requereix les de gairebé la meitat dels porcs que se sacrifiquen al cap de l’any a tot l’Estat (52,98 l’any passat segons les dades del ministeri d’Agricultura), es dona el “requisit indispensable” que “la planta es localitzi en aquelles àrees on existeix un cens ramader porcí suficient”. No obstant, el projecte contempla la “utilització combinada de mucosa intestinal de porc i heparina absorbida en resines d’intercanvi (...) a obtenir d’altres plantes de processament de mucosa intestinal de porc”, cosa que reduiria la demanda de vísceres i, amb aquesta, “les afeccions ambientals relatives al consum de recursos i generació de residus”. També preveu “l’obtenció de pinsos per a animals, fertilitzants o biogàs” a partir de subproductes de la fabricació d’heparina com ara “greixos i hidrolitzat proteic”.