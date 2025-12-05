Final feliç per la veïna de Cervera que portava dos anys sense cobrar la seva pensió de viudetat: “Ja hem cobrat!”
Uns 17.000 euros corresponents a tots els endarreriments
Manuela Regueiro, veïna de Cervera de 84 anys, ha rebut finalment tots els endarreriments corresponents a la pensió mínima de viduïtat, uns 17.000 euros, que han estat ingressats al seu compte aquest divendres 5 de desembre després de 21 mesos d'espera. A més, està previst que el proper 24 de desembre percebi la mensualitat ordinària, uns 800 euros.
CARMINA MARSIÑACH
La seva filla, Imma Closa, ha relatat emocionada que "la sorpresa ha estat total" en revisar la llibreta del banc: “He anat a veure el que havia cobrat el meu marit i també ha obert el compte en el qual estic amb la meva mare i he flipat ja que no ens ho esperàvem, almenys fins a finals de mes”.
Closa ha afegit que “estem molt contents”. "He trucat de seguida a la meva mare, que s’ha emocionat moltíssim, i després a tota la família, al José Crespín, subdelegat del govern a Lleida, i també he enviat un missatge d'agraïment a l'alcalde de Cervera, Jan Pomés, perquè ens han ajudat molt", ha comentat.
Després de tot aquest infern, la filla de Regueiro ha indicat que "ara que ja hem cobrat, volem oblidar-nos de tot. Per fi podem dir que veiem la llum al final del túnel i que el final ja és feliç".
La difusió del cas als mitjans de comunicació ha estat determinant per resoldre la situació. Després de fer-se públic a RAC1 i seguidament a SEGRE i Lleida TV, entre altres, l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) va accelerar la tramitació, que havia estat bloquejada durant gairebé dos anys per errors administratius.
Després de vint mesos d'espera pel certificat de matrimoni emès pel Registre Civil, el document va arribar finalment a mitjans de novembre, fet que va permetre iniciar el procés definitiu per concedir la pensió.
Manuela, originària de la Corunya, va enviudar el 19 de març de 2024. Havia viscut a Suïssa amb el seu marit, Ramon, natural de Bellmunt, amb qui es va casar el 1965 i va tenir el seu primer fill. El 1967 la família es va traslladar a Cervera, on van néixer els seus altres dos fills. Regueiro va treballar durant anys netejant cases, però mai va cotitzar a la Seguretat Social, per la qual cosa no percep pensió de jubilació i depenia del suport dels seus fills.