Ferit greu al quedar sota la runa després d'un esfondrament parcial en una casa als Magraners de Lleida

Un home de 57 anys va resultar ferit de gravetat ahir a la tarda al quedar atrapat sota la runa després de registrar-se l’ensorrament parcial d’una casa al barri de Magraners de Lleida. Els serveis d’emergències van rebre l’avís poc abans de les cinc de la tarda que s’havia produït un ensorrament en un edifici del carrer Martos, al número 20. Fins al lloc es van traslladar diverses dotacions dels Bombers, així com patrulles de la Guàrdia Urbana i unitats del SEM.

A l’interior de la casa, de dos plantes, hi havia tres persones en aquell moment. Una va quedar atrapada i va ser rescatada pels Bombers. Les primeres informacions sanitàries van apuntar que patia una fractura de fèmur i va ser evacuada a l’Arnau. A l’interior també hi havia un matrimoni d’edat avançada, pares del ferit, que es trobaven en una estança més apartada de l’ensorrament.

Els Bombers van haver de netejar de runa l’entrada de l’habitatge per accedir-hi i evacuar-los, equipats amb un casc. Són un matrimoni de 88 i 87 anys que van ser evacuats en estat menys greu al CUAP de Prat de la Riba. Després van ser acollits a casa de la seua filla. El fill continuava hospitalitzat al tancament d’aquesta edició.

L’arquitecta municipal va valorar l’habitatge i va determinar que l’edifici es troba en situació de ruïna imminent i s’ha de procedir a la demolició. Pel que sembla, estaven fent obres a la casa afectada i en el moment de l’ensorrament només hi estava treballant el ferit.

Després d’apuntalar l’habitatge, els Bombers acompanyaran els inquilins per poder recollir estris. Així mateix, l’ensorrament va obligar a evacuar altres habitatges propers. Els del número 19, sis adults, no podran tornar-hi fins divendres, quan finalitzarà l’ensorrament del 20 i s’analitzarà si la casa del 19 ha patit afectació. Els sis inquilins han estat acollits al número 16, ja que hi tenen algun parent. Fins al lloc va acudir l’alcalde, Fèlix Larrosa, acompanyat de la tinenta d’alcalde Cristina Morón.