Desde El Pont hasta Santiago en bicicleta

Publicado por Marc Codinas Periodista Verificado por Creado: Actualizado:

Hay viajes que cambian el curso de una vida, despertando el espíritu aventurero y brindando perspectivas renovadas. Esto es lo que experimentó el joven Adan Mohedano tras recorrer en bicicleta los más de 1.000 kilómetros que separan El Pont de Suert, de donde es, y Santiago de Compostela por algunas de las rutas más emblemáticas del Camino de Santiago. Este peregrino asegura que el viaje, que llevó a cabo en modo de autosuficiencia durante 19 días y cargado con sesenta kilogramos de equipaje en las alforjas, “me ha fortalecido el alma y espíritu, haciéndome ver más allá de los prejuicios que a menudo cargamos los humanos”. Su gusto por la historia y las iglesias es lo que le motivó a emprender la aventura, que le ha permitido conocer “paisajes hermosos y los mejores platos que se cocinan en cada ciudad por la que he pasado”. Entre ellos destaca el pulpo a la gallega que degustó en Melide. Es ahí donde tuvo un accidente en el que se rompió una mano y por el que tuvo que ser operado en Santiago. Asimismo, su determinación era tal que aquello no le impidió culminar su proyecto. Tras pasar por el quirófano, regresó a por su bicicleta y retomar el Camino donde lo había dejado. “El Camino unifica, el ambiente que se respira es fantástico y me siento agradecido de haber conocido a todos los que me ayudaron”, explica Mohedano. Su aventura hasta Santiago de Compostela es la chispa que ha prendido un fuego en su interior, y este joven, vinculado a los deportes de aventura, planea ya su siguiente paso. “Quiero hacer la Vía de la Plata, que va de Cádiz hasta Santiago, y en 2026 voy a cruzar Europa en bicicleta, partiendo de El Pont y hasta llegar a la frontera con Rusia”, explica Adan. “Estoy abierto a patrocinadores”, bromea.