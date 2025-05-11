Las sociedades de pesca, a la greña al perder la venta de tickets

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La temporada de pesca de alta montaña dio ayer su pistoletazo de salida en el Pirineo marcada por la indignación de los pescadores y sociedades locales. Por primera vez en más de 40 años, las sociedades de pesca han perdido la capacidad de expedir tiquets de pesca en formato físico, una decisión adoptada por el departamento de Agricultura que ha generado gran malestar en el sector. La Agrupació de Societats de Pesca del Pirineu, que concentra a seis entidades de la zona, ha manifestado su preocupación y malestar tras la negativa del Govern a mantener el sistema tradicional de tiquets físicos. En un comunicado, la agrupación solicita una reunión urgente con el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, y el conseller de Presidència, Albert Dalmau, para buscar una solución inmediata.

Josep Lluís Farrero, presidente de la Agrupació, explica que “es una tasa que cobrábamos de manera totalmente gratuita, un servicio que ofrecíamos y que formaba parte de nuestra actividad socioeconómica al ofrecer a visitantes una atención más personalizada”. Farrero destaca que el año pasado se expidieron más de 3.100 tiquets físicos entre las seis sociedades, lo que representa el 25,5% del total de permisos en el Alt Pirineu. “Teníamos un convenio de hace ya más de 40 años”, denuncia. La decisión del Govern ha provocado ya los primeros problemas: “Ya hemos tenido casos en que turistas han tenido grandes dificultades para obtener su tiquet de pesca al no saber cómo funciona la plataforma digital”, señala Farrero. Las sociedades argumentan que la conectividad limitada en muchas zonas de montaña y la dificultad de acceso a la tecnología por parte de pescadores tradicionales suponen un grave retroceso y ponen en riesgo la actividad. Por todo ello, reclaman que se les permita seguir expidiendo tiquets físicos y que se adopten medidas inmediatas para garantizar la disponibilidad de talonarios en formato papel, al menos, mientras se sigue trabajando con el sistema virtual.