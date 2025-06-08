El legado hidroeléctrico del Noguera Ribagorçana sale a la luz en 10.000 fotografías históricas
El Arxiu Comarcal recibe 10.000 imágenes sobre la implantación de las hidroeléctricas y los cambios que comportaron en la sociedad y el territorio que las acogieron. Una donación de la Fundación Endesa que quedará a disposición de centros educativos e investigadores
Diez mil fotografías documentan paso a paso la implantación de la energía hidroeléctrica en la cuenca del Noguera Ribagorçana a partir de la década de los cuarenta, y cómo la construcción de las centrales transformó desde entonces el territorio y la sociedad que las acogieron. Estas imágenes constituyen el fondo documental de la antigua Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana (Enher), custodiado hasta ahora por la Fundación Endesa y cedido esta misma semana al Arxiu Comarcal de la Ribagorça. A partir depróximo otoño, quedará a disposición de centros educativos e investigadores.
Los trabajos para obtener energía eléctrica del río comenzaron en 1947. Enher se había constituido el 7 de diciembre del año anterior a iniciativa del ingeniero leridano Victoriano Muñoz, con un capital de 500 millones de pesetas aportados por el Instituto Nacional de Industria (INI), un organismo creado por el Gobierno franquista. Un cartel a pie de las primeras obras detallaba que la firma tenía como objetivos alcanzar una potencia instalada de 300.000 CV (unos 224.000 kW) en la cuenca del Noguera Ribagorçana y una producción de mil millones de kilovatios hora al año. Para ello, tenía intención de aprovechar saltos de agua cuyo desnivel se calculaba en 5.600 metros entre el río y sus afluentes.
Con la construcción de las primeras presas llegaron otras obras necesarias para hacer posible tal empresa: desde nuevas viviendas para acoger a una legión de trabajadores hasta la cementera de Xerallo para abastecer a las obras. También se construyeron edificios como el de La Farga, una lujosa residencia para altos directivos que alojó también al dictador Francisco Franco y al rey Juan Carlos I. La transformación del paisaje aparece reflejado en la colección de imágenes, que documentan la construcción de las presas de Senet, Vilaller, El Pont de Suert, Escales, Santa Anna y Canelles, entre otras instalaciones.