El legado hidroeléctrico del Noguera Ribagorçana sale a la luz en 10.000 fotografías históricas

Victoriano Muñoz con viviendas de El Pont de Suert al fondo en 1948. A la derecha, la cámara de carga de la presa de El Pont (1954) y obras de la residencia La Farga en 1952. - FONS HISTÒRIC ENDESA. FUNDACIÓ ENDESA

Diez mil fotografías documentan paso a paso la implantación de la energía hidroeléctrica en la cuenca del Noguera Ribagorçana a partir de la década de los cuarenta, y cómo la construcción de las centrales transformó desde entonces el territorio y la sociedad que las acogieron. Estas imágenes constituyen el fondo documental de la antigua Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana (Enher), custodiado hasta ahora por la Fundación Endesa y cedido esta misma semana al Arxiu Comarcal de la Ribagorça. A partir depróximo otoño, quedará a disposición de centros educativos e investigadores.

Formigonat de la presa de Santa Anna el 1957. - FONS HISTÒRIC ENDESA. FUNDACIÓ ENDESA

Los trabajos para obtener energía eléctrica del río comenzaron en 1947. Enher se había constituido el 7 de diciembre del año anterior a iniciativa del ingeniero leridano Victoriano Muñoz, con un capital de 500 millones de pesetas aportados por el Instituto Nacional de Industria (INI), un organismo creado por el Gobierno franquista. Un cartel a pie de las primeras obras detallaba que la firma tenía como objetivos alcanzar una potencia instalada de 300.000 CV (unos 224.000 kW) en la cuenca del Noguera Ribagorçana y una producción de mil millones de kilovatios hora al año. Para ello, tenía intención de aprovechar saltos de agua cuyo desnivel se calculaba en 5.600 metros entre el río y sus afluentes.

Construcció de la presa de Canelles el 1958. - FONS HISTÒRIC ENDESA. FUNDACIÓ ENDESA

Con la construcción de las primeras presas llegaron otras obras necesarias para hacer posible tal empresa: desde nuevas viviendas para acoger a una legión de trabajadores hasta la cementera de Xerallo para abastecer a las obras. También se construyeron edificios como el de La Farga, una lujosa residencia para altos directivos que alojó también al dictador Francisco Franco y al rey Juan Carlos I. La transformación del paisaje aparece reflejado en la colección de imágenes, que documentan la construcción de las presas de Senet, Vilaller, El Pont de Suert, Escales, Santa Anna y Canelles, entre otras instalaciones.