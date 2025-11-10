Boí Taüll, la mejor estación de esquí de España por cuarta vez según los 'World Ski Awards 2025'

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La estación de esquí de Boí Taüll ha recibido el prestigioso galardón como mejor estación de España de los World Ski Awards 2025, un reconocimiento que obtiene por cuarta vez después de los conseguidos los años 2018, 2019 y 2020. Esta distinción, otorgada por la organización internacional World Travel Awards, afianza la posición de la estación del Alta Ribagorça como referente dentro del sector turístico de nieve a nivel estatal.

Entre los aspectos más valorados de esta estación gestionada por FGC destacan la calidad excepcional de la nieve natural y su altura, con el Puig Falcó (2.751 metros) como el punto más elevado de los Pirineos donde se puede practicar el esquí alpino. El sistema de votación popular en línea ha permitido tanto a los aficionados al esquí como los profesionales del sector turístico expresar su apoyo a Boí Taüll, consolidando así su trayectoria de excelencia.

El presidente de Ferrocarriles, Carles Ruiz, ha manifestado que este galardón los anima a "seguir trabajando en la apuesta para acercar la montaña a todo el mundo cada día del año". Ruiz ha destacado que la proximidad al Parque Nacional de Aigüestortes y al patrimonio románico de la Vall de Boí, declarado Patrimonio de la Humanidad, convierten esta zona en un lugar "único" para los visitantes durante todas las estaciones del año.

La apuesta por la desestacionalización como clave del éxito

Desde la dirección de la estación, el gerente David Ros ha querido reconocer "la complicidad e implicación" de todos los equipos en el reto constante de mejorar la calidad de los servicios y productos ofrecidos. También ha valorado especialmente la fidelidad de los esquiadores habituales, que año tras año siguen depositando su confianza en la estación ribagorzana.