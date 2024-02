Se rompe la negociación por el uso del término Garrigues

Publicado por Albert González Verificado por Creado: Actualizado:

La negociación para poner fin a las denuncias de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Garrigues contra productores de aceite no inscritos por utilizar el nombre de la comarca se ha suspendido de forma indefinida. La mesa de trabajo entre ambas partes, que se reunió una sola vez en 2023, no ha vuelto a convocarse y no está previsto que vuelva a hacerlo. Tanto la DOP como el departamento de Acción Climática, que ejerció como mediador, admiten que no hay previsión de un acercamiento.

En un primer momento, se propuso como solución integrar en la DOP a productores que ahora no forman parte de ella. Sin embargo, esta propuesta no ha prosperado. El consejo regulador de la Denominación de Origen no acepta flexibilizar su reglamento, ni tampoco incorporarlos si no aceptan sus condiciones. “La asamblea de la DOP no vio claras las reivindicaciones de los no inscritos”, dijo el presidente de la DOP, Enric Dalmau. “De momento no nos reuniremos”, concluyó.Los molinos que están fuera de la DOP planteaban cambios en el reglamento para favorecer su encaje en la organización o, al menos, flexibilizar su política de denuncias por el uso de la palabra “Garrigues” por parte de los no inscritos en determinados contextos. En les Garrigues hay 49 empresas oleícolas, pero la DOP solo tiene 21 socios. El resto no puede usar el nombre “Garrigues” en ningún ámbito, ni tan solo en campañas de promoción oleoturística. Las denuncias a quienes lo hacen se saldan con multas.La última sanción recayó en el Molí dels Torms, productora del aceite Olicatessen. Pagó 3.200 euros y renunció a acogerse al 20% de descuento por “reconocimiento voluntario de la responsabilidad”. La directora de márqueting del molino, Emma Rovira, indicó que no reconocer tal responsabilidad le permite ahora iniciar un camino judicial contra Acción Climática, e hizo un llamamiento a los no inscritos a unirse “para evitar que la administración siga haciendo una interpretación abusiva de la norma”. Cabe recordar que productores no inscritos que participaron en la pasada Fira de l’Oli de Les Borges, del 19 al 21 de enero, exhibieron mensajes de protesta contra las denuncias bajo el lema “GARR***ES, la comarca és de totes”.

Emili Farré, presidente de Òmnium Garrigues: «Òmnium debe afianzarse en pueblos»

Les Garrigues ya cuenta con junta propia de Òmnium Cultural. Tras décadas integrada dentro de la sección Lleida- Ponent y poco más de un año organizándose con una gestora, los socios votaron el domingo pasado en el Arxiu Comarcal la primera junta oficial. Lo hicieron en una asamblea que acogió a más de setenta personas, de las cuales pudieron votar medio centenar. Emili Farré, con más de cincuenta años como socio de Òmnium Cultural, será el presidente de una entidad que en la comarca dispone de unos 600 socios. “En los 24 municipios de la comarca hay al menos algún miembro de Òmnium”, asegura Farré, “Pretendemos consolidarnos como organización en cada uno de ellos”. añade. Además de gestionar actividades culturales, la nueva junta se ha propuesto “establecer nuevas sinergias con representantes de asociaciones de todos los pueblos”. Cabe recordar que Les Garrigues es una de las comarcas con mayor proporción de adheridos a la entidad, un 3% del total de población. Aseguran que, tras el pico de adhesiones durante los años más activos del procés, “ahora nos hemos estabilizado”. Farré indica que otro objetivo será incentivar la participación de los miembros más jóvenes con la creación de una comisión paralela a la junta “que disponga de suficiente autonomía para organizar iniciativas destinadas a este colectivo”.