Es trenca la negociació per l’ús del terme ‘Garrigues’

La negociació per posar fi a les denúncies de la Denominació d’Origen Protegida (DOP) Garrigues contra productors d’oli no inscrits per utilitzar el nom de la comarca s’ha suspès de forma indefinida. La taula de treball entre les dos parts, que es va reunir una sola vegada el 2023, no ha tornat a convocar-se i no es preveu que torni a fer-ho. Tant la DOP com el departament d’Acció Climàtica, que va exercir com a mediador, admeten que no hi ha previsió d’un acostament.

En un primer moment, es va proposar com a solució d’integrar a la DOP productors que ara no en formen part. Tanmateix, aquesta proposta no ha prosperat. El consell regulador de la Denominació d’Origen no accepta flexibilitzar el seu reglament, ni tampoc incorporar-los si no accepten les seues condicions. “L’assemblea de la DOP no va veure clares les reivindicacions dels no inscrits”, va dir el president de la DOP, Enric Dalmau. “De moment no ens reunirem”, va concloure.Els molins que són fora de la DOP plantejaven canvis en el reglament per afavorir el seu encaix en l’organització o, almenys, flexibilitzar la política de denúncies per l’ús de la paraula Garrigues per part dels no inscrits en determinats contextos. A les Garrigues hi ha 49 empreses oleícoles, però la DOP només té 21 socis. La resta no pot utilitzar el nom Garrigues en cap àmbit, ni tan sols en campanyes de promoció oleoturística. Les denúncies als qui ho fan se salden amb multes.L’última sanció va recaure en el Molí dels Torms, productora de l’oli Olicatessen. Va pagar 3.200 euros i va renunciar a acollir-se al 20% de descompte per “reconeixement voluntari de la responsabilitat”. La directora de màrqueting del molí, Emma Rovira, va indicar que no reconèixer tal responsabilitat li permet ara iniciar un camí judicial contra Acció Climàtica, i va fer una crida als no inscrits a unir-se “per evitar que l’administració continuï fent una interpretació abusiva de la norma”. Val a recordar que productors no inscrits que van participar en la passada Fira de l’Oli de les Borges Blanques, del 19 al 21 de gener, van exhibir missatges de protesta contra les denúncies sota el lema GARR***ES, la comarca és de totes.

Emili Farré, president Òmnium Garrigues: «Òmnium s’ha de refermar en pobles»

Les Garrigues ja compta amb junta pròpia d’Òmnium Cultural. Després de dècades integrada dins de la secció Lleida- Ponent i poc més d’un any organitzant-se amb una gestora, els socis van votar diumenge passat a l’Arxiu Comarcal la primera junta oficial. Ho van fer en una assemblea que va acollir més de setanta persones, de les quals van poder votar mig centenar. Emili Farré, amb més de cinquanta anys com a soci d’Òmnium Cultural, serà el president d’una entitat que a la comarca disposa d’uns 600 socis.

“En els 24 municipis de la comarca hi ha almenys algun membre d’Òmnium”, assegura Farré. “Pretenem consolidar-nos com a organització en cada un”, afegeix. A més de gestionar activitats culturals, la nova junta s’ha proposat “establir noves sinergies amb representants d’associacions de tots els pobles”. Val a recordar que les Garrigues és una de les comarques amb més proporció d’adherits a l’entitat, un 3 per cent del total de la població. Asseguren que, després del pic d’adhesions que va tenir lloc durant els anys més actius del procés, “ara ens hem estabilitzat”. Farré indica que un altre objectiu serà incentivar la participació dels membres més joves amb la creació d’una comissió paral·lela a la junta “que disposi de prou autonomia per organitzar iniciatives destinades a aquest col·lectiu”.