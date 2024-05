“Sempre he tornat a casa, a Lleida”

detail.info.publicated LAIA BERENGUER detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El pintor lleidatà Joaquín Ureña va ser l’encarregat d’encetar la Festa Major de Sant Anastasi de Lleida amb la lectura del pregó ahir a la tarda al saló de sessions del Palau de la Paeria. Durant el seu discurs, l’artista va compartir amb el públic com van ser els seus inicis i el seu recorregut en el món de la pintura. Va recordar amb especial afecte el primer mural que va pintar a Lleida, ubicat en una façana del carrer del Carme que, desafortunadament, a dia d’avui ja no existeix, ja que l’habitatge va ser enderrocat fa anys. La seua etapa a l’Escola Municipal d’Art Leandre Cristòfol de Lleida, on va exercir com a docent, va jugar un important paper a la seua vida. Ureña va explicar que el seu objectiu sempre ha estat “ensenyar als meus alumnes a mirar de veritat, com ho fan els nens petits”, perquè, segons va afegir, “pintar es basa a mirar i veure”. Al llarg de la seua carrera, l’artista ha mantingut un especial vincle amb la seua ciutat natal. “Encara que hagi viatjat per tot arreu, jo mai he perdut la relació amb Lleida”, va assegurar. Ni tan sols en l’època en què va estudiar Arquitectura a Madrid, ja que “el meu gran interès per tornar a casa em va costar més d’una assignatura”, va rememorar el pintor. Després de cinc dècades dedicades a l’art i a l’aquarel·la, el lleidatà va revelar que el seu secret ha estat “fer el que sempre he volgut: pintar i dibuixar”. L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va agrair a Ureña la seua contribució a les festes i “haver-nos compartit el teu univers, que ja sentíem nostre gràcies a les teues aquarel·les”. La lectura del pregó es va retransmetre en directe per Lleida Televisió i va comptar amb la traducció simultània en llengua de signes des del mateix saló de sessions. L’acte va acabar amb l’actuació en directe de Lucía Fernández, acompanyada de Vicent Monfà al teclat i Miquel Allué a la guitarra, que van interpretar El millor moment, la cançó oficial de la festa major d’aquest any. Així mateix, durant la jornada d’ahir es va celebrar una ballada de sardanes a càrrec de Cobla Tàrrega a la plaça de la Paeria i les actuacions de cant i ball folklòrics de la Casa d’Aragó i la d’Andalusia a la plaça Sant Joan. Paral·lelament, a les pistes d’atletisme d’Alpicat estava prevista una demostració d’ultimate frisbee, un esport d’equip mixt, organitzada pel Club Ultimate Marracos Lleida. A més, la sala d’exposicions d’art Res Non Verba i el Castell Templer de Gardeny van obrir les portes al públic.