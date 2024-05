Intercepten una furgoneta amb menjar en mal estat

La Guàrdia Urbana va interceptar ahir al matí una furgoneta que transportava una gran quantitat d’aliments en mal estat. L’actuació es va produir cap a les deu del matí a l’avinguda Victoriano Muñoz. Els agents van escorcollar el vehicle i van observar que a dins hi havia un gran nombre d’aliments sense refrigerar. Per aquesta raó van requerir la presència de la veterinària municipal, que va ordenar la destrucció de tot el menjar al no ser apte per al consum humà. Pel que sembla, el material s’anava a vendre en una de les parades del recinte de les firetes a l’antiga Hípica, al camí de Grenyana. Davant d’aquests fets, la Policia Local va obrir diligències penals per un presumpte delicte contra la salut pública.

Aquesta no és la primera vegada que la Urbana intervé en aquesta mena d’incidents. El 2022, van trobar en un comerç del carrer Príncep de Viana més de setanta quilos de peix en mal estat.