Tejados solidarios en las iglesias

Units Energy es una asociación sin ánimo de lucro que ha surgido por iniciativa de vecinos, comercios y entidades de El Cogul con la intención de instalar paneles solares en los tejados de edificios públicos y religiosos con el fin de obtener energía gratuita destinada a ciudadanos y Pimes pero, sobre todo, a personas vulnerables con la finalidad de reducir los costes energéticos a quien más lo necesita. En la actualidad, están inmersos en buscar tejados en colegios e iglesias para instalar placas y, según sus promotores, ya cuentan con el apoyo de varias parroquias que estudian el proyecto y también tienen el beneplácito del obispado de Lleida, que no descarta instalar placas solares en su sede con este fin.

Por otra parte, Units Energy está inmersa en el proceso para convertirse en cooperativa de consumidores y usuarios y, de este modo, ofrecer energía limpia a las entidades que se interesen y a los ciudadanos que viven en un radio de 25 kilómetros. El objetivo es llevar este modelo a otras parroquias y municipios de zonas como Les Garrigues Altes para que “las energías limpias sean accesibles a todos”.

La entidad solicita pequeñas aportaciones de particulares para llevar a cabo su proyecto

Con este fin, se ha comenzado una campaña de crowdfunding, para la financiación colectiva recaudando dinero de personas particulares a través de pequeñas aportaciones individuales. Responsables del proyecto aseguran que esta aportación revierte en el donante ya que desgrava en la declaración de la renta. Se trata de una campaña similar a la que hizo la cooperativa textil John Fil de L’Espluga Calba para reactivar la fábrica textil mediante donaciones de particulares.

La entidad ha recibido recientemente el premio Reexim l’Oest de la Diputación al mejor proyecto cooperativo sin ánimos de lucro de Les Garrigues para instaurar un modelo energético sostenible para que las comunidades sea autosostenibles. Responsables de la entidad indicaron que el premio de la Diputación consiste en una subvención que se equiparará al dinero que se obtenga con esta campaña de crowdfunding. No obstante, el objetivo es poder solicitar subvenciones de la UE a través de los Fondos Next Generation, explicaron. El objetivo principal que ha motivado a los promotores de esta iniciativa centrada en financiar la instalación de placas solares en tejados de edificios públicos y religiosos que es solventar los problemas de abastecimiento a familias desfavorecidas, en especial, en invierno, y “lo antes posible, ya que nos hemos encontrado con casos de vecinos que no pueden encender la calefacción este invierno, por lo que pedimos ayuda a todos los que puedan aportar con su pequeña contribución”, remarcaron.