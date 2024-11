Teulades solidàries a les esglésies

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Units Energy és una associació sense ànim de lucre que ha sorgit per iniciativa de veïns, comerços i entitats del Cogul amb la intenció d’instal·lar panells solars a les teulades d’edificis públics i religiosos amb la finalitat d’obtenir energia gratuïta destinada a ciutadans i pimes però, sobretot, a persones vulnerables amb l’objectiu de reduir els costos energètics a qui més ho necessita. En l’actualitat, estan immersos a buscar teulades en col·legis i esglésies per instal·lar plaques i, segons els seus promotors, ja compten amb el suport de diverses parròquies que estudien el projecte i també tenen el beneplàcit del bisbat de Lleida, que no descarta instal·lar plaques solars a la seua seu amb aquesta finalitat.

D’altra banda, Units Energy està immersa en el procés per convertir-se en cooperativa de consumidors i usuaris i, d’aquesta manera, oferir energia neta a les entitats que s’interessin i als ciutadans que viuen en un radi de 25 quilòmetres. L’objectiu és portar aquest model a altres parròquies i municipis de zones com les Garrigues Altes perquè “les energies netes siguin accessibles a tothom”.

L’entitat sol·licita petites aportacions de particulars per portar a terme el seu projecte

Amb aquesta finalitat, s’ha començat una campanya de crowdfunding, per al finançament col·lectiu recaptant diners de persones particulars a través de petites aportacions individuals. Responsables del projecte asseguren que aquesta aportació reverteix en el donant ja que desgrava en la declaració de la renda. Es tracta d’una campanya similar a la que va fer la cooperativa tèxtil John Fil de l’Espluga Calba per reactivar la fàbrica tèxtil mitjançant donacions de particulars.

L’entitat ha rebut recentment el premi Reexim l’Oest de la Diputació al millor projecte cooperatiu sense ànims de lucre de les Garrigues per instaurar un model energètic sostenible perquè les comunitats siguin autosostenibles. Responsables de l’entitat van indicar que el premi de la Diputació consisteix en una subvenció que s’equipararà als diners que s’obtinguin amb aquesta campanya de crowdfunding. No obstant, l’objectiu és poder sol·licitar subvencions de la Unió Europea a través dels fons Next Generation, van explicar. L’objectiu principal que ha motivat els promotors d’aquesta iniciativa centrada a finançar la instal·lació de plaques solars en teulades d’edificis públics i religiosos és resoldre els problemes de proveïment a famílies desfavorides, en especial durant l’època d’hivern, i “com més aviat millor, ja que ens hem trobat amb casos de veïns que no poden encendre la calefacció aquest hivern, per la qual cosa demanem ajuda a tots els que puguin aportar amb la seua petita contribució”, van remarcar.