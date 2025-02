Nuevo parche en la piscina para garantizar la apertura en verano

El estudio técnico sobre el estado del subsuelo y el vaso de la piscina municipal de Les Borges ha revelado deficiencias estructurales más graves de lo que inicialmente se había previsto. Llevar a cabo ahora la renovación íntegra de la instalación haría inviable la apertura del recinto el próximo mes de junio, por lo que el consistorio ha apostado de nuevo por una solución provisional que permita abrir las piscinas en junio y programar el inicio de las obras a partir de septiembre. El alcalde de Les Borges, Josep Ferran, explicó desde hace años que la piscina arrastra “problemas” y pérdidas de agua inasumibles, ya que se detectó que el vaso principal está agrietado de punta a punta. Esto ha provocado la creciente pérdida de agua año tras año. Añadió que se han ido haciendo actuaciones de mejora que no han solucionado la problemática estructural, pese a que este año se volverá a “parchear” para garantizar la apertura del recinto en verano. Añadió que, además de la rotura del vaso, también se han identificado desperfectos que deben ser corregidos.

El objetivo del consistorio de la capital de Les Garrigues es afrontar este otoño la reforma integral de esta instalación, cuyo coste podría superar los 350.000 euros, según el primer edil. “Se trata de una problemática grave que tendremos que asumir y no será barato afrontarla”. El año pasado, el consistorio ya invirtió más de 16.000 euros en arreglar “provisionalmente” el vaso principal, no obstante no fue suficiente y las pérdidas de agua han continuado. Según Ferran, el consistorio prevé cuantificar tanto las pérdidas de agua de los últimos años, así como la inversión que se ha hecho para arreglar la instalación año tras año. “Queremos saber a cuánto asciende el coste que ha supuesto este recinto para las arcas municipales”, dijo. El consistorio de Les Borges solicitó un crédito de un millón el año pasado para afrontar obras municipales, entre las que destacaba la reforma de la piscina.