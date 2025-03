Cierra la única tienda de El Soleràs y buscan relevo

El única tienda de comestibles que hay en El Soleràs ha iniciado la liquidación de todos sus productos por el inminente cierre del establecimiento, en el edificio de la Cooperativa Agrícola. El alcalde, Manel Marsan, explicó que después de ocho años al frente del negocio, el actual titular cierra por motivos de salud. En cuanto a mantener el servicio abierto, apuntó que se está buscando a alguien que “quiera llevar esta tienda”. Añadió que se han mantenido conversaciones con algunas firmas de supermercados para que abran alguna franquicia y “el pueblo no se quede sin este servicio, ya que el motivo del cierre no es económico”. Marsan también apuntó que, a partir de ahora, habrá que “solucionar la venta de pan diaria” porque en la localidad hay solo una pastelería que no hace pan. “Tendremos que ingeniárnoslas para conseguir pan cada día”, dijo. Distintas personas se han interesado en este establecimiento pero “no hay nada cerrado”.

Otros pueblos sin comercios

En siete municipios de Les Garrigues solo hay un establecimiento abierto, mientras que en Els Omellons o Fulleda no tienen ninguno. Un estudio del consell alertó del cierre de estos servicios por el cambio de hábitos, la competencia de supermercados, las ventas online y la falta de relevo generacional.