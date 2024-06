Multa por coger agua de la Séquia del Cup

El jurado de riegos de la Séquia del Cup de Menàrguens ha impuesto una sanción de 10.000 euros al ayuntamiento de Balaguer por varias infracciones al considerar que la Paeria dañó la infraestructura al abrir la toma de agua de riego para abastecer a la capital de la Noguera como medida de emergencia. La resolución de este órgano de la comunidad de regantes detalla la obligación de reponer y cerrar de nuevo la pala, dejando de captar agua en un plazo máximo de cinco días, y pagar los costes del proceso que ascienden a 100 euros. El presidente de la comunidad de regantes, Josep Ros Forns, explicó que la autoridad de la acequia es el jurado de riegos y que Balaguer “debe acatar lo que diga el jurado”, dijo.

Esta sanción llega después de que la alcaldesa de Balaguer, Lorena González, no asistiera el pasado martes a la citación del jurado de riegos, después de que los regantes presentaran una denuncia en esta instancia a raíz del decreto de alcaldía en que ordenaba reabrir la toma de la acequia, que los regantes habían cortado el pasado 5 de abril, alegando que la Paeria no pagaba las mismas tasas que otros municipios por el consumo ni estaba al corriente de pago. Desde abril, Balaguer captaba como alternativa directamente desde el río Segre hasta que fallaron las bombas y llegó el decreto municipal. El presidente de la comunidad señaló que son conocedores de que los depósitos de Balaguer están llenos, “lo que significa que las bombas que se cambiaron ya funcionan, pese a que no hemos sido informados”, dijo. Añadió que si en un plazo de cinco días la Paeria no cumple con los requisitos del jurado de riegos la comuidad se volverá a reunir para ver qué decisiones se toman. Apuntó que el jueves se tuvo que cortar el agua en la acequia por obras de mantenimiento y está previsto abrir hoy. Por su parte, la alcaldesa de Balaguer, Lorena González, desconocía ayer la resolución aunque señaló que “la estudiaremos con los asesores jurídicos”, dijo.