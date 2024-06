Multa per agafar aigua de la séquia del Cup

El jurat de regs de la séquia del Cup de Menàrguens ha imposat una sanció de 10.000 euros a l’ajuntament de Balaguer per diverses infraccions al considerar que la Paeria va danyar la infraestructura a l’obrir la presa d’aigua de reg per a proveir la capital de la Noguera com a mesura d’emergència. La resolució d’aquest òrgan de la comunitat de regants detalla l’obligació de reposar i tancar de nou la pala, deixant de captar aigua en un termini màxim de cinc dies, i pagar els costos del procés, que ascendeixen a 100 euros. El president de la comunitat de regants, Josep Ros Forns, va explicar que l’autoritat de la séquia és el jurat de regs i que Balaguer “ha d’acatar el que digui el jurat”, va dir.

Aquesta sanció arriba després que l’alcaldessa de Balaguer, Lorena González, no assistís dimarts passat a la citació del jurat de regs, després que els regants presentessin una denúncia en aquesta instància arran del decret d’alcaldia en el qual ordenava reobrir la presa de la séquia, que els regants havien tallat el 5 d’abril passat, al·legant que la Paeria no pagava les mateixes taxes que altres municipis pel consum ni es trobava al corrent de pagament. Des de l’abril, Balaguer captava com a alternativa directament des del riu Segre fins que van fallar les bombes i va arribar el decret municipal. El president de la comunitat va assenyalar que són coneixedors que els dipòsits de Balaguer estan plens, “la qual cosa significa que les bombes que es van canviar ja funcionen, malgrat que no hem estat informats”, va dir. Va afegir que si en un termini de cinc dies la Paeria no compleix els requisits del jurat de regs la comunitat es tornarà a reunir per veure quines decisions es prenen. Va apuntar que dijous es va haver de tallar l’aigua a la séquia per obres de manteniment i que es preveu obrir avui. Per la seua part, l’alcaldessa de Balaguer, Lorena González, desconeixia ahir la resolució tot i que va assenyalar que “ho estudiarem amb els assessors jurídics”, va dir.