El poble de Lleida d’origen medieval amb un dels mercats més importants de Catalunya que se celebra aquest cap de setmana
Descobreix un dels mercats medievals més autèntics de Catalunya, amb artesania, animació de carrer i espectacles nocturns en un poble amb encant
El Mercat Medieval de Guimerà arriba a la seua trentena edició aquest cap de setmana, consolidant-se com una de les fires medievals més importants de la província de Lleida. Els pròxims 9 i 10 d’agost de 2025, aquest petit municipi de la comarca de l’Urgell transportarà els seus visitants a l’Edat Mitjana amb una recreació històrica que inclou més de 120 parades d’artesans, demostracions d’oficis tradicionals i animació de carrer en un entorn arquitectònic perfectament conservat des de l’època medieval.
Aquesta celebració, que recupera una tradició iniciada en 1294 quan el rei Jaume II va atorgar a la vila el dret a celebrar mercat setmanal, s’ha convertit en un referent cultural que atreu milers de visitants cada any. El mercat, catalogat com Bé Cultural d’Interès Nacional, no només cerca recrear fidelment l’ambient medieval, sinó també revitalitzar aquest encantador poble i convertir-lo en punt de trobada per a visitants de tot Catalunya durant aquest cap de setmana d’agost.
Organitzat amb gran rigor històric, el mercat compta amb una acurada selecció d’artesans i recreacionistes que mostren les tècniques i oficis propis de l’Edat Mitjana. Entre els seus principals atractius destaquen les demostracions en viu de més de 20 oficis tradicionals, espectacles itinerants pels carrers empedrats i activitats especialment dissenyades per al públic familiar, incloent cinc espectacles infantils distribuïts per diferents racons del municipi.
Història i evolució del Mercat Medieval de Guimerà
L’origen del mercat es remunta al 18 de juliol de 1294, quan el rei Jaume II va concedir a la vila de Guimerà el privilegi de celebrar mercat setmanal. Aquest dret va ser posteriorment ratificat per altres monarques: el 1417, el rei Alfons el Magnànim va reconèixer el mercat setmanal, canviant la seua celebració de dimarts a dimecres, i el 1526, l’emperador Carles I va confirmar el dret a fira de la vila. Tanmateix, aquesta tradició es va perdre amb el pas dels segles fins que, el 1994, coincidint amb el setè centenari de la concessió original, els veïns van decidir recuperar aquesta celebració com a festa tradicional.
Activitats i programació per a 2025
La programació d’aquest any inclou un ampli ventall d’activitats distribuïdes durant els dos dies de celebració. El dissabte 9 d’agost, el mercat obrirà de 12:00 a 14:00 hores i de 17:00 a 22:00 hores, mentre que el diumenge 10 d’agost l’horari serà de 11:00 a 14:00 hores i de 17:00 a 21:00 hores. Entre els esdeveniments més destacats es troben l’espectacle teatral nocturn al costat del riu Corb, que tindrà lloc els dos dies a les 22:30 hores, i el castell de focs artificials que clausurarà la celebració diumenge a la nit.
Els visitants podran disfrutar de nombroses demostracions d’oficis tradicionals com ferrers, cistellers, vidriers, ceramistes i forjadors, així com participar en tallers interactius que mostren les tècniques artesanals de l’època. L’animació de carrer anirà a càrrec de dos grups que actuaran permanentment pels carrers del mercat, oferint música, teatre i espectacles de malabars. Els més petits trobaran entreteniment específic amb cinc espectacles infantils distribuïts per diferents racons del poble.
Un entorn arquitectònic excepcional
Part de l’encant del Mercat Medieval de Guimerà resideix en el mateix escenari on es desenvolupa. Aquest municipi, catalogat com Bé Cultural d’Interès Nacional, conserva un impressionant conjunt arquitectònic medieval amb carrers empedrats, muralles, portals i un pont romànic. La Plaça Major, el carrer de la Cendra, la ribera del riu Corb i els voltants del Pont Vell es transformen durant aquests dies en un autèntic escenari medieval, decorat amb banderoles i elements típics que augmenten la immersió històrica dels visitants.
A més de disfrutar del mercat, els assistents poden aprofitar per descobrir el ric patrimoni històric de Guimerà mitjançant visites guiades que inclouen recorreguts per la Torre de Vigilància, des d’on s’obtenen espectaculars vistes de la Vall del Corb. El Museu local i les rutes interpretatives pel riu completen l’oferta cultural, convertint-lo en una destinació ideal per a una escapada completa que combini història, cultura i naturalesa.
Què poden trobar els visitants als parades del mercat?
Les més de 120 parades del mercat ofereixen una àmplia varietat de productes artesanals seleccionats rigorosament per l’organització. Entre l’oferta destaquen artesania tèxtil, metal·lúrgica, ceràmica i decorativa, així com productes gastronòmics de proximitat com formatges, embotits i mel. També es poden trobar parades temàtiques que ofereixen objectes inspirats en la cultura càtara o joguets de fusta elaborats seguint tècniques tradicionals.
L’organització posa especial èmfasi en l’autenticitat dels productes i en la demostració de les tècniques artesanals, el que converteix aquest mercat en un espai no només comercial sinó també educatiu, on els visitants poden conèixer de primera mà com s’elaboraven els objectes quotidians durant l’Edat Mitjana. Aquest enfocament en la qualitat i l’autenticitat històrica és precisament un dels aspectes diferencials que ha contribuït al prestigi i la consolidació del Mercat Medieval de Guimerà.
Com arribar a Guimerà?
Guimerà es troba a la comarca de l’Urgell, a la província de Lleida, a uns 107 quilòmetres de Barcelona i 45 quilòmetres de la capital provincial. Per als visitants que arribin amb cotxe, la millor opció és agafar l’autovia A-2 fins a Tàrrega i des d’allà seguir les indicacions cap a Verdú i Guimerà.