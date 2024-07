Torrelameu pide a los Mossos más vigilancia para evitar robos de fruta

El ayuntamiento de Torrelameu ha solicitado a los Mossos d’Esquadra de La Noguera incrementar la vigilancia en los campos de fruta de la localidad que lindan con la carretera C-12 para evitar robos de la fruta de las fincas. Payeses del pueblo han denunciado que, en los últimos días, desde que la fruta de hueso como el melocotón está a punto para recoger, se la roban de los árboles, especialmente en las fincas que están próximas a la carretera.

Aseguran desde el consistorio que esta práctica no había sucedido nunca a esta escala, y que los autores de los robos actúan siempre de la misma manera. Aparcan los vehículos en la carretera o en caminos cercanos y bajan del coche dos o tres individuos que “rapidamente empiezan a recoger fruta y la cargan en los coches para irse al momento”, explicaron. Aseguran que un agricultor de Torrelameu ha visto en dos ocasiones en solo una semana cómo le robaban la fruta sin poder hacer nada. En una de ellas, los ladrones dejaron una decena de bolsas llenas de fruta en la finca porque no les dio tiempo de cargarlas. Es esta situación la que ha llevado al consistorio a pedir a los agentes de la Noguera que incrementen la vigilancia en la localidad. El alcalde, Carles Comes, aseguró que nunca antes se había vivido una situación similar. “Ahora pasa masivamente y la mayoría van con bolsas porque es más rápido”, dijo.