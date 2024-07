Torrelameu demana als Mossos més vigilància per evitar robatoris de fruita

L’ajuntament de Torrelameu ha sol·licitat als Mossos d’Esquadra de la Noguera incrementar la vigilància als camps de fruita de la localitat que afronten amb la carretera C-12 per evitar robatoris de la fruita de les finques. Pagesos del poble han denunciat que, els últims dies, des que la fruita de pinyol com el préssec està a punt per collir, la roben dels arbres, especialment a les finques que són pròximes a la carretera.

Asseguren des del consistori que aquesta pràctica no havia succeït mai a aquesta escala i que els autors dels robatoris actuen sempre de la mateixa manera. Aparquen els vehicles a la carretera o en camins propers i baixen del cotxe dos o tres individus que “ràpidament comencen a collir fruita i la carreguen als cotxes per anar-se’n al moment”, van explicar. Asseguren que un agricultor de Torrelameu ha vist en dos ocasions en només una setmana com li robaven la fruita sense poder fer res. En una, els lladres van deixar una desena de bosses plenes de fruita a la finca perquè no els va donar temps de carregar-les. És aquesta situació la que ha portat el consistori a demanar als agents de la Noguera que incrementin la vigilància a la localitat. L’alcalde, Carles Comes, va assegurar que mai abans s’havia viscut una situació similar. “Ara passa massivament i la majoria van amb bosses perquè és més ràpid”, va dir.